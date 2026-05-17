ارتفعت حصيلة ضحايا حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل وأخرى ربع نقل بطريق توشكى – شرق العوينات بمدينة أبو سمبل جنوب محافظة أسوان، إلى 11 حالة وفاة، بعد وفاة أحد المصابين أثناء تلقيه العلاج داخل المستشفى.

وتوفي المصاب متأثرًا بإصاباته، ليلحق بباقي الضحايا، وتبين أنه خالد جابر فهمي، وبذلك يتبقى 4 مصابين فقط يتلقون العلاج.

حادث مروع على طريق توشكى

وكان الحادث قد وقع عند الكيلو 27 بطريق توشكى – شرق العوينات، إثر تصادم سيارة نصف نقل مع سيارة تريلا، ما أسفر في البداية عن 10 وفيات و5 مصابين، قبل أن ترتفع الحصيلة لاحقًا إلى 11 وفاة.

تنسيق ومتابعة رسمية

وقدّم المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، التعازي لأسر الضحايا، مؤكدًا التنسيق مع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، للانتهاء من إجراءات نقل الجثامين وتسليمها لذويهم بمحافظة الدقهلية، مع تيسير الإجراءات اللازمة.

رعاية للمصابين

كما أكد المحافظ توفير الرعاية الطبية للمصابين الـ4، بعد تماثل عدد منهم للشفاء وخروجهم من المستشفى، مشيرًا إلى استمرار المتابعة وتقديم الدعم الكامل لأسر الضحايا والمصابين.