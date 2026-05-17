وجدوا الجثة داخل جوال.. ضبط سيدة يشتبه بتورطها في قتل طفلة بالمنيا

كتب : جمال محمد

10:13 م 17/05/2026

العثور على جثة طفلة داخل جوال بمصرف مائي

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارًا بتغيب الطفلة “لارين محمد فوزي” (6 سنوات)، المقيمة بقرية السحالة بمركز أبو قرقاص، في ظروف غامضة منذ أمس السبت.

العثور على الجثمان داخل جوال

وبتكثيف عمليات البحث، عثرت قوات الأمن على جثمان الطفلة داخل جوال مُلقى على حافة ترعة بالقرية، وتبين وجود آثار ذبح بالرقبة، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

ضبط مشتبه بها في الواقعة

وخلال ساعات من اكتشاف الجريمة، تمكنت إدارة البحث الجنائي من تحديد وضبط سيدة يُشتبه في تورطها، عقب تتبع خط سير الطفلة وتحريات مكثفة، خاصة مع وجود خلافات سابقة بينها وبين أسرة المجني عليها.

التحقيقات جارية

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، فيما تم التحفظ على الجثمان لحين انتهاء أعمال الطب الشرعي وإعداد التقرير اللازم.

