أعلنت شركة الخطوط الجوية الأمريكية تمديد تعليق رحلاتها الجوية المباشرة من نيويورك إلى مطار بن جوريون في تل أبيب حتى 6 يناير 2027.

ونقل موقع "تايمز أوف إسرائيل" بيانًا عن الشركة، التي تعد أكبر شركة طيران في العالم، أكدت فيه أنها "ستتواصل بشكل استباقي مع العملاء المتأثرين بهذا التعديل في الجدول الزمني، وتقدم لهم خيارات تتماشى مع سياستها الخاصة بتغيير الجدول الزمني بما يراعي مصلحة العملاء".

في وقت سابق أعلنت الشركة تعليق رحلاتها إلى تل أبيب حتى 7 سبتمبر، على خلفية الحرب مع إيران.

كما مددت شركة "يونايتد إيرلاينز" المنافسة تعليق رحلاتها من نيويورك إلى مطار بن غوريون حتى 7 سبتمبر على الأقل، فيما ألغت شركة "دلتا" الأمريكية رحلاتها إلى تل أبيب حتى 5 سبتمبر.

ووفقًا لموقع "تايمز أوف إسرائيل"، ويؤدي تعليق الرحلات من قبل شركات الطيران الأمريكية إلى اعتماد المسافرين على شركتي الطيران الإسرائيليتين "إل عال" و"أركيا" لتسيير الرحلات الجوية المباشرة بين مطار بن غوريون والولايات المتحدة.