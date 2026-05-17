أعلنت وزارة السياحة والآثار مواصلة لجنة بعثة الوزارة المُشكلة لأول مرة بمنطقة النوارية بالمملكة العربية السعودية جهودها في استقبال حافلات الحج السياحي البري للموسم الحالي، وذلك في إطار توجيهات شريف فتحي وزير السياحة والآثار بضرورة المتابعة الميدانية اللحظية لمسار رحلات الحج البري حتى وصول الحجاج إلى الأراضي المقدسة.

الوزارة: "النوارية" آخر محطة قبل انتقال الحجاج لمقار الإقامة

أكدت الوزارة أن منطقة النوارية تُعد آخر نقطة لاستقبال الحافلات السياحية قبل انتقال الحجاج إلى مقار إقامتهم بمكة المكرمة، مشيرة إلى أن اللجنة تواصل عملها وسط حالة من الارتياح بين الحجاج لمستوى الخدمات المقدمة طوال مراحل الرحلة.

سامية سامي: "اللجنة مستحدثة لأول مرة هذا الموسم"

من جانبها، أوضحت سامية سامي مساعد وزير السياحة والآثار لشئون شركات السياحة ورئيس مكتب شئون الحج السياحي المصري ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، أن هذه اللجنة تُعد لجنة مستحدثة بدأ العمل بها اعتبارًا من موسم الحج الحالي، ضمن خطة الوزارة لاستكمال منظومة المتابعة الميدانية المتكاملة لمسار الرحلة دون انقطاع.

"تنسيق مباشر" مع الجهات السعودية لخدمة الحجاج

أضافت سامية سامي أن اللجنة تتولى مهام التنسيق المباشر مع الجهات السعودية المختصة وشركة الخدمات المساندة، إلى جانب استقبال أفواج الحجاج فور وصولهم، وضمان انتقالهم بسهولة إلى الحافلات المخصصة لنقلهم إلى أماكن الإقامة.

الوزارة: "متابعة ميدانية" لرصد الملاحظات وحلها فورًا

أكدت مساعد الوزير حرص الوزارة على التواجد الميداني المكثف للجانها بمختلف نقاط مسار رحلة الحج البري، لافتة إلى أن اللجنة رصدت عددًا من الملاحظات المتعلقة بمسار الرحلة وآليات تقديم الخدمات، وتم التعامل معها فورًا بالتنسيق مع الجهات السعودية المختصة.

لقاءات مباشرة مع السائقين والمشرفين لتطوير المنظومة

أشارت إلى أن اللجنة عقدت لقاءات مباشرة مع المشرفين والسائقين على متن الحافلات السياحية، للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم حول الرحلة، بما يدعم تطوير منظومة التشغيل ورفع كفاءتها خلال المواسم المقبلة.

"تنسيق مثمر" مع الجهات السعودية والجهاز التنفيذي للحج

أشادت سامية سامي بالتنسيق الفعال مع الجهاز التنفيذي لحجاج جمهورية مصر العربية، ووزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، والشركة المقدمة للخدمات، بما يضمن سرعة الاستجابة لأي ملاحظات وتحقيق أعلى مستويات الجودة في منظومة الحج السياحي البري.

"التتبع الإلكتروني" للحافلات لأول مرة هذا العام

أكدت الوزارة أنها تطبق لأول مرة خلال موسم الحج الحالي نظام التتبع الإلكتروني اللحظي للحافلات السياحية المخصصة لنقل حجاج البر، بداية من انطلاقها من محافظات الجمهورية، مرورًا بميناء نويبع وميناء العقبة الأردني ومنفذ حالة عمار البري، وصولًا إلى مقار إقامة الحجاج بمكة المكرمة والمدينة المنورة، مع تطبيق النظام ذاته خلال رحلات العودة لضمان إحكام الرقابة وسرعة التعامل مع أي طوارئ.