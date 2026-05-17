نجح الفريق الطبي داخل مستشفى الخارجة التخصصي بمحافظة الوادي الجديد، منذ قليل، في إنقاذ حياة شاب يبلغ من العمر 18 عامًا، بعدما وصل إلى المستشفى في حالة طارئة مصابًا بجرح نافذ بالبطن، إثر ادعاء تعدٍ من آخرين.

سباق مع الوقت لإنقاذ الحالة

استقبلت مستشفى الخارجة التخصصي الحالة تحت رعاية الدكتور أسامة عاشور، مدير المستشفى، حيث جرى التعامل معها بشكل عاجل فور وصولها إلى قسم الطوارئ، بعدما كشفت الفحوصات والأشعات عن وجود إصابة داخلية خطيرة استدعت التدخل الجراحي السريع.

ودفع الأطباء بالحالة إلى غرفة العمليات في سباق مع الوقت، قبل أن يتبين خلال الاستكشاف الجراحي وجود إصابة بالأمعاء نتيجة الجرح النافذ، حيث جرى التعامل معها طبيًا وخياطة موضع الإصابة بنجاح، ما أسهم في إنقاذ حياة المريض.

فريق طبي متكامل تعامل مع الحالة الطارئة

ضم الفريق الطبي الدكتور عزت كدواني، أخصائي الجراحة، والدكتور مصطفى محمود، نائب الجراحة، والدكتورة هبة إسماعيل من فريق التخدير، والدكتورة نهاد بكر، أخصائي الأشعة.

كما شارك في التعامل مع الحالة داخل غرفة العمليات فريق التمريض، الذي ضم محمد عادل وهبة، وأحمد خالد، ومحمد إبراهيم، وعادل ناجي، وذلك ضمن منظومة عمل سريعة هدفت إلى دعم التدخل الجراحي وإنقاذ الحالة.