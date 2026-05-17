غدًا بدء صيام التسع الأوائل من ذي الحجة.. والأزهر يوجه رسالة للمسلمين

كتب : أحمد عبدالمنعم

09:32 م 17/05/2026 تعديل في 10:00 م

دعا الأزهر الشريف إلى اغتنام الأيام التسع الأُوَل من شهر ذي الحجة، والتي يبدأ صيامها غدًا، بالإكثار من الطاعات والصيام والصدقات والتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة.

وأكد الأزهر الشريف، في منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أهمية استثمار هذه الأيام المباركة وعدم الانشغال بالمعاصي أو السلوكيات السلبية، مشيرًا إلى أنها تمثل فرصة عظيمة للتوبة وتجديد القرب من الله.

وأضاف الأزهر: "ابدأ، وثق في الله، وأقبل على الله بقلبٍ صادق"، وتابع: "اللهم تقبَّلنا في هذه الأيام المباركة، ولا تردَّنا إلا بقلوبٍ راضيةٍ مطمئنةٍ".

يذكر أن دارُ الإفتاءِ المصريةُ استطلعت هلالَ شهرِ ذي الحجة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وسبعة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الأحد التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وسبعة وأربعين هجريًّا، الموافق السابع عشر من شهر مايو لعام ألفين وستة وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وأعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الإثنين الموافق الثامن عشر من شهر مايو لعام ألفين وستة وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر ذي الحجة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وسبعة وأربعين هجريًّا، وموعد أول أيام عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الأربعاء الموافق 27 مايو 2026.

