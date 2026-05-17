الدوري المصري

الإسماعيلي

0 0
20:00

زد

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

3 1
19:30

وست هام يونايتد

الدوري الإسباني

اشبيلية

0 1
20:00

ريال مدريد

الدوري الإسباني

اتلتيكو مدريد

1 0
20:00

جيرونا

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
22:15

ريال بيتيس

"داخل أحد المطاعم".. محمد صلاح ينشر صورة رفقة ثلاثي ليفربول قبل رحيله

كتب : يوسف محمد

08:14 م 17/05/2026
    محمد صلاح (1)
    محمد صلاح (5)
    محمد صلاح (1)
    محمد صلاح (4)
    محمد صلاح (6)
    محمد صلاح
    محمد صلاح
    محمد صلاح

شارك النجم المصري محمد صلاح، متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس"، صورة له رفقة عدد من زملائه بالفريق.

ونشر صلاح عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة له رفقة كل من سوبسلاي، فيرتز وكيركيس، خلال تواجدهم معا داخل أحد المطاعم.

وجاء هذا الاجتماع بين صلاح وثلاثي الريدز، قبل أيام قليلة من رحيل النجم المصري عن الفريق، بنهاية الموسم الحالي 2025-2026.

وكان قائد منتخب مصر، أعلن في وقت سابق رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم الحالي 2025-2026، من خلال فيديو عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام".

موعد مباراة ليفربول المقبلة

ويختتم ليفربول مبارياته في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي، يوم 24 مايو الجاري، بمواجهة نظيره برينتفورد.

ومن المقرر إقامة المباراة، يوم 24 من الشهر الجاري، في تمام الساعة السادسة مساءً، في المواجهة التي ستكون الأخيرة لصلاح مع الريدز.

لماذا تشعر بوخز كهربائي عند لمس شخص أو سطح معدني؟
