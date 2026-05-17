شارك النجم المصري محمد صلاح، متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس"، صورة له رفقة عدد من زملائه بالفريق.

ونشر صلاح عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة له رفقة كل من سوبسلاي، فيرتز وكيركيس، خلال تواجدهم معا داخل أحد المطاعم.

وجاء هذا الاجتماع بين صلاح وثلاثي الريدز، قبل أيام قليلة من رحيل النجم المصري عن الفريق، بنهاية الموسم الحالي 2025-2026.

وكان قائد منتخب مصر، أعلن في وقت سابق رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم الحالي 2025-2026، من خلال فيديو عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام".

موعد مباراة ليفربول المقبلة

ويختتم ليفربول مبارياته في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي، يوم 24 مايو الجاري، بمواجهة نظيره برينتفورد.

ومن المقرر إقامة المباراة، يوم 24 من الشهر الجاري، في تمام الساعة السادسة مساءً، في المواجهة التي ستكون الأخيرة لصلاح مع الريدز.

