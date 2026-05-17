يحتفل لاعب النادي الأهلي، عمرو الجزار، بحفل زفافه على المصور الصحفية، آلاء، وذلك في أحد الفنادق الكبرى، بالقاهرة، وسط حضور عدد من نجوم النادي الأهلي والأهل والأقارب.

حفل زفاف عمرو الجزار لاعب النادي الأهلي

وحضر حفل زفاف عدد من نجوم النادي الأهلي، على رأسهم، مدير الكرة بالنادي الأهلي، وليد صلاح الدين، وحمزة علاء حارس مرمى الفريق، وكوكا، بالإضافة إلى عدد من الأهل والأقارب.

قصة حب عمرو الجزار وزوجته

وفي حديث سابق مع مصراوي، روت آلاء زوجة عمرو الجزار تفاصيل رحلتهما معًا، وكيف تدعمه في مسيرته الكروية، والطموحات التي يحلمان بتحقيقها معًا، بالإضافة إلى مواقف مؤثرة جمعت بينهما.

كيف بدأت قصة تعارفك مع عمرو الجزار؟

بدأت تصوير في دوري المحترفين الموسم الماضي، ومن زمان بحب التصوير جدًا، وكمان بحب الكورة من وأنا صغيرة، كنت بتفرج عليها دايمًا مع بابا.

لما دخلت المجال وبدأت شغلي، كان في ماتش بين غزل المحلة وطنطا، وبعد الماتش ده كان عندي صور ليه، فكلمني بخصوصها.

يومها قالي إنه حابب يتعرف عليا أكتر، ومن أول يوم كلمني فيه وهو كان جاد جدًا، ومحَبّش إننا ناخد أي خطوة إلا لما تكون رسمية.

فتعرفنا على بعض بمعرفة الأهل، وبعدها استنينا لحد ما المحلة صعدت للدوري الممتاز علشان نعلن خطوبتنا.

كيف تدعمينه في مشواره الكروي؟

دايمًا ببقى عارفة إنه مضغوط بسبب التمرين والمباريات، وبشوفه بيحاول كل يوم يطور من مستواه، فبحاول أشجعه دايمًا إنه ياخد باله من صحته ونفسيته ويكون في أفضل حالاته.

قبل كل ماتش، بكون حريصة إني أقوله قد إيه أنا واثقة فيه وإنه هيقدم أحسن حاجة عنده.

وكمان بحاول دايمًا أحضر الماتشات اللي بتكون في أرض المحلة، وبفضل أدعيله لحد آخر لحظة في الماتش.

ما هي طموحاتكما معًا؟

بتمنى له دايمًا يكون في المكان اللي يستحقه، لأنه عنده لسه كتير يقدمه.

طموحنا إنه يلعب في أكبر الأندية سواء في مصر أو برا مصر، والأهم طبعًا إنه يكون ضمن قائمة المنتخب قريب إن شاء الله وواثقة إنه عنده الإمكانيات والطموح اللي يخليه يحقق ده.

ما الصفة التي جذبتك لـ عمرو الجزار؟

شخص قريب من ربنا دايمًا، محترم جدًا، وشخص فعلًا يعتمد عليه وكمان هو ذكي جدًا وطموح لأقصى درجة، ودي من أكتر الصفات اللي بحبها فيه ودايمًا عنده هدف واضح وبيسعى ليه بكل جهده، وأنا بكون فخورة بيه على طول.

كيف تتصورين مستقبله الكروي؟

أنا عندي ثقة كبيرة في ربنا وفي عمرو إنه بإذن الله هيكون من أحسن المدافعين في الفترة الجاية ومتأكدة إن ربنا هيكرمه وهيكون في أكبر الأندية وهيحقق حلمه باللعب في المنتخب، لأنه فعلًا بيبذل مجهود كبير جدًا علشان يوصل لهدفه.

ما الشيء الذي تتمنين حدوثه له؟

بتمنى من كل قلبي إن ربنا يعوضه عن تعبه وعن كل المحاولات اللي بذلها علشان يوصل للمكان اللي هو فيه حاليًا ونفسي أشوفه قريب في المنتخب، لأنه يستحق كل خير، وإن شاء الله ربنا يحقق له كل اللي بيتمناه.

ما هو الموقف الأكثر تأثيرًا في علاقتكما؟

أكتر موقف أثر فيا جدًا كان لما سجل أول هدف ليه وقت ما كان في المحلة في ماتش مودرن سبورت وقتها فرحت جدًا وعيطت، لأن دي كانت أول مرة أحس بشعور الفخر ناحيته بالشكل ده.

كنت عارفة قد إيه هو كان بيمر بفترة صعبة جدًا، سواء جسديًا أو نفسيًا، وبيحاول بكل طاقته إنه يكون في أفضل مستوى.

وكمان وقتها كانت نتائج المحلة مش الأفضل، فلما جاب أول جول ليه، حسيت وقتها إن ربنا بيعوضه عن كل التعب والمجهود اللي بذله، وإن مجهوده مش بيروح هدر، اللحظة دي كانت مميزة جدًا بالنسبة لي ولليه، وحسينا إن ده بداية حاجة كويسة جاية إن شاء الله.

اقرأ أيضًا:

الصور الأولى من حفل زفاف مدافع النادي الأهلي عمرو الجزار

ظهور وليد صلاح الدين وحمزء علاء.. أول صور لـ نجوم الأهلي في حفل زفاف عمرو الجزار



