قدم اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية خالص التعازي والمواساة إلى أسر ضحايا حادث "لقمة العيش" من أبناء المحافظة، الذين لقوا مصرعهم إثر تصادم سيارة نصف نقل مع سيارة تريلا على طريق توشكى/شرق العوينات بمحافظة أسوان، داعيًا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

تنسيق عاجل لنقل الجثامين عبر مصر للطيران

وفور وقوع الحادث، كلف المحافظ بالتنسيق مع محافظ أسوان لإنهاء إجراءات نقل الجثامين من مستشفى أبو سمبل إلى مطار أسوان، ثم إلى مطار القاهرة عبر طائرة تابعة لـمصر للطيران، على أن تتولى سيارات الإسعاف نقلها إلى المحافظات تمهيدًا لدفنها بمسقط رأسهم.

توجيهات بصرف إعانات عاجلة للأسر

ووجّه محافظ الدقهلية مديرية التضامن الاجتماعي بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف إعانات مالية عاجلة لأسر الضحايا، وتقديم الدعم المادي والمعنوي الكامل لهم، إلى جانب توفير أوجه الرعاية الاجتماعية المطلوبة في مثل هذه الظروف الإنسانية.

أسماء الضحايا

وضم الحادث عددًا من أبناء مراكز منية النصر والجمالية وميت سلسيل بمحافظة الدقهلية، من بينهم: محمود السيد شعبان، أحمد رجب محمد، محمد جمعة عمر، حسن محمد العشماوي، محمد مسعد الكفافي، عبد الله عبد الرحمن، محمد السيد الشربيني، وإسلام عبده كامل.

تنسيق مستمر بين المحافظات

وأكد المحافظ استمرار التنسيق مع محافظة أسوان وكافة الجهات المعنية لضمان سرعة إنهاء الإجراءات وتقديم كل سبل الدعم لأسر الضحايا حتى الانتهاء من مراسم الدفن.