احتفلت مديرية الشباب والرياضة بأسيوط، اليوم الخميس، بصعود نادي بترول أسيوط إلى الدوري المصري الممتاز، في أجواء مميزة سادتها الفرحة، وبحضور عدد من القيادات التنفيذية والرياضية، احتفاءً بالإنجاز التاريخي وعودة الفريق إلى دوري الأضواء.

حضور قيادات رياضية وتنفيذية

جاءت الاحتفالية تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، وبحضور أحمد السويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، والمهندس عيسى علاق رئيس مجلس إدارة شركة أسيوط لتكرير البترول، والمحاسب إيهاب فايز رئيس مجلس إدارة نادي بترول أسيوط، إلى جانب المدير الفني الكابتن أحمد عبد المقصود وأعضاء مجلس الإدارة.

إشادة بالإنجاز الرياضي

أكد وكيل وزارة الشباب والرياضة أن صعود بترول أسيوط يمثل إنجازًا رياضيًا مهمًا يضاف إلى سجل المحافظة، ويعكس حجم الجهد المبذول داخل النادي طوال الموسم، مشيرًا إلى أن هذا النجاح يعد نموذجًا يحتذى به للأندية الرياضية.

دعم مستمر للرياضة والمواهب

وأشار إلى حرص المديرية على تقديم الدعم الكامل للأندية والكيانات الرياضية، بما يسهم في تنمية المواهب وتحقيق المزيد من النجاحات في مختلف الألعاب.

روح الفريق وراء النجاح

وأشاد بحالة التكاتف بين مجلس الإدارة والجهاز الفني واللاعبين، مؤكدًا أن روح العمل الجماعي والإصرار كانت من أبرز عوامل تحقيق هذا الإنجاز وإسعاد جماهير أسيوط.

ختام احتفالي

واختُتمت الفعالية وسط أجواء من البهجة والتقاط الصور التذكارية، احتفالًا بالصعود التاريخي لنادي بترول أسيوط إلى الدوري المصري الممتاز.