أصيب 15 أشخاص، اليوم الخميس، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي أسيوط / البحر الأحمر.

تحرك أمني سريع إلى موقع البلاغ

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع الحادث ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى موقع الواقعة.

المعاينة الأولية تكشف التفاصيل

وبالفحص والمعاينة، تبين انقلاب سيارة ميكروباص، ما أدى إلى إصابة عدد من الركاب، وهم: "علي .ا. ن"، و"ثروت.خ"، و"يوسف.ر"، و"جرجس.خ"، و"نورا.م"، و"عبدالله.ب"، و"محمد.و"، ومحمد.خ".



كما أصيب "مصطفي.م.إ"، و"محمود.م.ع"، و"محمد.ع.م"، و"فارس.ا.س"، و"احمد.ح.س"، و"محمود.م.م"، و"طارق.ا.س"، وجميعهم من محافظة سوهاج.

نقل المصابين واتخاذ الإجراءات القانونية

تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، حرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة.