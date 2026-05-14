جنوب سيناء تسلم 10 عقود عمل لذوي الهمم ضمن خطة لتوفير 40 فرصة (صور)

كتب : رضا السيد

10:21 م 14/05/2026
  • عرض 3 صورة
    تسليم عقود عمل لذوي الهمم
سلم أكرم محمد، مدير مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الخميس، 10 عقود عمل لعدد من الشباب من ذوي الهمم، للعمل بعدد من المنشآت السياحية بمدينة شرم الشيخ.

التمكين الاقتصادي لذوي الهمم

وأوضح مدير المديرية أن تسليم العقود يأتي في إطار جهود وزارة العمل بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء، لتعزيز فرص الدمج المجتمعي والتمكين الاقتصادي لكافة فئات المجتمع، وعلى رأسهم ذوو الهمم، بما يحقق مبادئ العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.

توفير 40 فرصة عمل خلال مايو

وأشار إلى أن عقود العمل التي تم تسليمها اليوم تأتي ضمن المستهدف خلال شهر مايو الجاري، والذي يبلغ 40 فرصة عمل مخصصة لذوي الهمم.

تعاون مع القطاع السياحي

وأشاد بالتعاون المثمر مع أصحاب المنشآت السياحية بمدينة شرم الشيخ، وحرصهم على دعم توجهات الدولة نحو تمكين ذوي الهمم وتوفير فرص عمل مناسبة لهم.

استمرار جهود التشغيل

وأكد استمرار جهود مديرية العمل في توفير المزيد من فرص العمل والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لدعم خطط التشغيل والدمج المجتمعي.

