لقي طفل مصرعه، اليوم الأربعاء، فيما أصيب 3 آخرين، إثر انهيار منزل قديم مكون من طابقين بعزبة سعيد التابعة لقرية المعابدة بمركز أبنوب في محافظة أسيوط.

إخطار الأجهزة الأمنية تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انهيار منزل قديم ووجود حالة وفاة ومصابين، ما استدعى تحركًا عاجلًا من الجهات المعنية.

انتقال قوات الإنقاذ والمعاينة انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية والإنقاذ إلى موقع الحادث، حيث أظهرت المعاينة انهيار منزل مكون من طابقين، ما أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين. انتشال الضحايا ونقل المصابين وتمكنت قوات الحماية المدنية من استخراج الجثة والمصابين من تحت الأنقاض، حيث تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما جرى نقل المصابين لتلقي العلاج اللازم. التحقيق في ملابسات الواقعة باشرت الجهات المختصة التحقيقات للوقوف على أسباب الانهيار واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.