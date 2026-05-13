إعلان

مصرع طفل وإصابة 3 آخرين في انهيار منزل بأسيوط

كتب : محمود عجمي

12:26 م 13/05/2026 تعديل في 12:31 م

جانب من الحادث

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لقي طفل مصرعه، اليوم الأربعاء، فيما أصيب 3 آخرين، إثر انهيار منزل قديم مكون من طابقين بعزبة سعيد التابعة لقرية المعابدة بمركز أبنوب في محافظة أسيوط.
إخطار الأجهزة الأمنية تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انهيار منزل قديم ووجود حالة وفاة ومصابين، ما استدعى تحركًا عاجلًا من الجهات المعنية.
انتقال قوات الإنقاذ والمعاينة انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية والإنقاذ إلى موقع الحادث، حيث أظهرت المعاينة انهيار منزل مكون من طابقين، ما أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين. انتشال الضحايا ونقل المصابين وتمكنت قوات الحماية المدنية من استخراج الجثة والمصابين من تحت الأنقاض، حيث تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما جرى نقل المصابين لتلقي العلاج اللازم. التحقيق في ملابسات الواقعة باشرت الجهات المختصة التحقيقات للوقوف على أسباب الانهيار واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الحماية المدنية أسيوط الإسعاف

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تأييد إلزام أحمد عز بدفع 30 ألف جنيه لزينة "أجر خادمة"
حوادث وقضايا

تأييد إلزام أحمد عز بدفع 30 ألف جنيه لزينة "أجر خادمة"

كيف استقبل محمد صلاح أبناء تامر حسني؟ - فيديو
زووم

كيف استقبل محمد صلاح أبناء تامر حسني؟ - فيديو
وزير البترول: لا انقطاعات للكهرباء خلال صيف 2026
اقتصاد

وزير البترول: لا انقطاعات للكهرباء خلال صيف 2026
20 عملة تتصدر قائمة الأجمل عالميًا في 2026
اقتصاد

20 عملة تتصدر قائمة الأجمل عالميًا في 2026
"طمعت في الحلق الدهب".. سيدة تحاول خطف طفلة من سوق بالفيوم
أخبار المحافظات

"طمعت في الحلق الدهب".. سيدة تحاول خطف طفلة من سوق بالفيوم

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الحكومة تحسم الجدل بشأن إصدار العملات البلاستيكية فئة 10 و20 جنيهًا
بشرى سارة.. الرئيس السيسي يوجه بصرف معاشات يونيو قبل عيد الأضحى