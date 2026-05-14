محافظ القليوبية: تعيين 2397 شابًا وتوفير 178 فرصة عمل خلال أبريل 2026

كتب : أسامة علاء الدين

10:05 م 14/05/2026

الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية

تابع الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، التقرير الدوري لإنجازات مديرية العمل بالمحافظة عن شهر أبريل 2026، برئاسة الدكتور أيمن شعبان، وكيل وزارة العمل بالقليوبية، والذي استعرض جهود المديرية في ملفات التشغيل والتدريب المهني ورعاية العمالة غير المنتظمة وحماية بيئة العمل.

تشغيل الشباب ودمج ذوي الهمم بسوق العمل

أكد محافظ القليوبية أن المديرية حققت نتائج متميزة خلال الشهر، حيث تم تعيين 2397 شابًا وفتاة، من بينهم 33 من ذوي الهمم، عبر مكاتب التشغيل والتنسيق مع القطاع الخاص، إلى جانب توفير 178 فرصة عمل مباشرة، وترشيح 68 من ذوي الهمم لوظائف مناسبة لقدراتهم.

حملات تفتيش عمالي وسلامة مهنية

نفذت مديرية العمل 115 حملة تفتيشية على 182 منشأة للتأكد من تطبيق قانون العمل، كما تم التفتيش على 312 منشأة في مجال السلامة والصحة المهنية، إلى جانب تنظيم 10 ندوات توعوية لتعزيز الوعي باشتراطات السلامة داخل بيئة العمل.

برامج تدريب مهني وتأهيل الشباب

واصلت المديرية تنفيذ برامج التدريب المهني من خلال وحدة التدريب المتنقلة بقرى المحافظة، ومنها قرية منية شبين، حيث جرى تدريب الشباب على مهن التفصيل والحياكة والكهرباء، إضافة إلى التدريب بمركز الخانكة، وبلغ عدد الحاصلين على شهادات قياس مستوى المهارة 3042 مواطنًا خلال أبريل.

دعم العمالة غير المنتظمة

بلغ إجمالي العمالة غير المنتظمة المسجلة 11 ألفًا و818 عاملًا، مع استمرار تقديم الدعم والرعاية الاجتماعية والصحية والمنح للحالات المستحقة، بما يضمن توفير مظلة حماية اجتماعية لهذه الفئة.

توجيهات باستمرار تطوير منظومة العمل

وشدد محافظ القليوبية على استمرار تكثيف الحملات الرقابية، وزيادة فرص العمل للشباب، وتطوير منظومة التدريب المهني بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل الحديثة، في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

