تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة بورسعيد، اليوم الاثنين، من ضبط زوج متهم بالتسبب في سقوط زوجته من شرفة منزلها بمنطقة التصنيع في حي الضواحي، إثر تعرضها للاعتداء بالضرب منه أثناء مشادة بينهما.

كشفت التحريات المبدئية الأولية، أن الزوج كان يعتدي على زوجته بالضرب المبرح، وأثناء محاولتها الهروب منه سقطت من شرفة شقتهما المتواجدة بالدور الأول، مما نتج عنه إصابتها بإصابات بسيطة.

نُقلت السيدة التي تدعى "س. م"، 43 عامًا، من خلال سيارة إسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

تحرر المحضر الخاص بالواقعة، فيما تواصل جهات التحقيق استكمال الإجراءات القانونية وكشف ملابسات الحادث النهائية بالكامل.