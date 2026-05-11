تواصل درجات الحرارة بمحافظة المنيا، اليوم الاثنين، ارتفاعها التدريجي لتستمر أجواء حارة نهارا على كافة مراكز المحافظة الـ9.

بحسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تشهد غالبية محافظات الجمهورية ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة، إذ يكون الطقس مائل للبرودة صباحا، وحار إلى شديد الحرارة في الظهيرة، مع وجود شبورة في الصباح الباكر.

وتسجل درجات الحرارة بمحافظة المنيا اليوم الاثنين، 36 درجة للعظمى، و19 درجة للصغرى، لتسود أجواء حارة صباحا.