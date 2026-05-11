تصدر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المشهد في مصر، خلال الساعات الماضية بعد زيارته الأخيرة لمدينة الإسكندرية رفقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي بدأها بافتتاح الحرم الجديد لجامعة "سنجور" الدولية بمدينة برج العرب الجديدة.



وظهر الرئيس الفرنسي ماكرون صباح أمس الأحد، أثناء الركض في أحد شوارع مدينة الإسكندرية، بالأخص في منطقة سيدي بشر.



ولم تكن هذه المرة الأولى التي يظهر فيها الرئيس الفرنسي عشقه لكرة القدم، حيث اعتاد على التواجد في الفعاليات الرياضية المختلفة، إذ كان لاعبا هاويًا في الدوري الإقليمي بباريس.

إيمانويل ماكرون مشجعا كبيرا لنادي مارسيليا



ويعرف الرئيس الفرنسي بعشقه الكبير لنادي مارسيليا الفرنسي، إذ حرص في أكثر من مرة على التواجد في الملعب لمتابعة الفريق في مبارياته المختلفة.



لم يكتف ماكرون بالتواجد في مدرجات الملعب لتشجيع الفريق الفرنسي فقط، بل ظهر في أغسطس من عام 2017، في زيارة خاصة لمران فريق مارسيليا، طبقا لما ذكرت صحيفة ليكيب آنذاك.



رئيس فرنسا لاعب كرة قدم سابق في دوريات الهواة بفرنسا



وماكرون ليس مجرد مشجع لكرة القدم فقط، إذ ذكرت صحفية "آس" الإسبانية في وقت سابق، أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، سبق له ممارسة كرة القدم في الدوري الإقليمي بباريس.

وكان يشارك ماكرون في مركز الظهير الأيمن، خلال الفترة ما بين 2004-2006 وأخر مباراة له كانت في موسم 2006-2007، قبل أن يترك كرة القدم ويتفرغ لمسيرته السياسية بشكل كامل.



ولم يتوقف ماكرون عن إظهار عشقه للرياضة ولكرة القدم عقب توليه رئاسة فرنسا، حيث ظهر في إحدى المباريات الخيرية في فرنسا وهو يرتدي زيه الرياضي ويشارك في المباراة وسط تفاعل كبير من محبي كرة القدم الفرنسية.



لقطة تاريخية لـ إيمانويل ماكرون في كأس العالم



وشهد مونديال روسيا عام 2018 لقطة تاريخية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث حرص على متابعة مباراة منتخب الديوك أمام بلجيكا في نصف نهائي المونديال، لكن لم تكن اللقطة في حضوره المباراة ولكن في تفاعله مع أحداث اللقاء.

وتفاعل ماكرون بشكل كبير مع تأهل منتخب فرنسا لنهائي البطولة والفوز على بلجيكيا، حيث ظهر في المدرجات وهو يقفز فرحا بتأهل الديوك لنهائي البطولة.

كما استقبل ماكرون لاعبي منتخب فرنسا في عام 2018 لتكريمهم، بعد التتويج بلقب كأس العالم 2018، الذي تم تنظيمه في روسيا.

وفي مونديال قطر عام 2022 والتي نجح منتخب الديوك في التأهل لنهائي البطولة في هذه النسخة، حرص الرئيس الفرنسي على مواساة اللاعبين بعد الهزيمة وفقدان فرصة التتويج باللقب للمرة الثانية على التوالي.

أقرأ أيضًا:

أحمد غانم سلطان يتوقع نتيجة مباراة الزمالك ضد اتحاد العاصمة بنهائي الكونفدرالية

استفسارات من الزمالك لاتحاد الكرة بشأن ملف القيد... ما التفاصيل؟