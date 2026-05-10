تأجيل محاكمة المتهم بقتل نجل حارس عقار الجوهرة في بورسعيد

كتب : طارق الرفاعي

05:11 م 10/05/2026

هيئة المحكمة

قررت محكمة جنايات بورسعيد، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة المتهم بقتل فارس، نجل حارس عقار منطقة الجوهرة بمحافظة بورسعيد، إلى جلسة الأربعاء المقبل 13 مايو الجاري، استجابة من هيئة المحكمة لطلب دفاع المتهم بتأجيل نظر القضية، حتى يتمكن من الاطلاع على أوراق الدعوى والاستعداد للمرافعة.

صدر الحكم برئاسة المستشار بركات عبد الحليم الفخراني، وعضوية المستشارين: محمد عبد السميع العشماوي ومحمد مرتضى مرام، وسكرتارية طارق عكاشة وإسماعيل عوكل.

وشهدت الجلسة حضور أسرة المجني عليه داخل قاعة المحكمة، وسط حالة من الحزن والانهيار، حيث ظهر والد المجني عليه "عم حسين" متأثرًا خلال مواجهة المتهم.

وتعود أحداث القضية إلى قيام المتهم بطلب توصيله أكثر من مرة باستخدام الدراجة النارية الخاصة بالمجني عليه، كما طلب منه ومن والده مبالغ مالية، قبل أن يقدم لاحقًا على قتله، والشروع في قتل شقيقه، بمنطقة الجوهرة محل عمل والده حارس العقار.

ومن المنتظر أن تشهد الجلسة المقبلة، المقرر انعقادها يوم الأربعاء 13 مايو، مرافعة النيابة العامة، إلى جانب مرافعة دفاع المتهم.

