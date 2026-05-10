مصرع شابين في حادث تصادم موتوسيكل مع قطار بالإسماعيلية

كتب : أميرة يوسف

11:34 م 10/05/2026

المتوفيين

لقي شابان مصرعهما متأثرين بإصاباتهما البالغة، إثر حادث تصادم بين دراجة نارية كانا يستقلانها وأحد القطارات بمزلقان أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية.

وتلقت غرفة عمليات هيئة الإسعاف المصرية بمنطقة القناة وسيناء بلاغًا يفيد بوقوع الحادث أثناء محاولة الشابين عبور المزلقان بالدراجة النارية.

نقل المصابين ومحاولة إنقاذهما

وعلى الفور، دفعت هيئة الإسعاف بسيارة إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، إلا أنهما لفظا أنفاسهما الأخيرة متأثرين بجسامة الإصابات.

معاينة موقع الحادث واتخاذ الإجراءات

وانتقلت الأجهزة المعنية إلى موقع الواقعة لإجراء المعاينة ورفع آثار الحادث وتسيير الحركة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تواصل الجهات المختصة فحص ملابسات الحادث وأسبابه.

