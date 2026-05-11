يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضغط على نظيره الصيني شي جين بينج بشأن إيران، بحسب ما أفاد مسؤول رفيع المستوى في إدارته، قبل أيام من القمة المرتقبة بينهما في بكين.

قال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه خلال اتصال مع صحفيين: "أتوقع أن يمارس الرئيس ضغطا على شي جين بينج".

وأشار إلى أن ترامب سبق له أن أثار مرات عدة مع نظيره، مسألة المداخيل التي توفرها الصين لإيران وروسيا من خلال شراء إنتاجهما النفطي، إضافة إلى بيعهما منتجات قابلة للاستخدام المزدوج، أي لغايات مدنية وعسكرية.

وتابع المسؤول: "أتوقع أن يتواصل البحث في هذه المسائل، بالإضافة إلى الحديث في عقوبات فرضتها الولايات المتحدة أخيرا على منشآت صينية بسبب تعاونها مع إيران".

في سياق متصل، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أمريكيين قولهم، إن ترامب مستعد للضغط على الصين للمساعدة في التوسط لاتفاق ينهي الصراع مع إيران.

وسيزور ترامب الصين من الأربعاء وحتى الجمعة المقبلين، بحسب البيت الأبيض، للمرة الأولى منذ العام 2017 أثناء ولايته الرئاسية الأولى.

أكد البيت الأبيض، أن الزيارة ستتطرق كذلك إلى قضايا التجارة والرسوم الجمركية والذكاء الاصطناعي.

وقالت آن كيلي النائبة الأولى للمتحدثة باسم البيت الأبيض، إن ترامب سيصل إلى بكين مساء الأربعاء، في مستهل زيارة كانت مقررة في مارس، لكنه أرجأها بسبب الحرب التي بدأتها واشنطن وإسرائيل على إيران في 28 فبراير.

سيقام استقبال رسمي لترامب الخميس قبل لقائه شي جين بينج، على أن تليه زيارة إلى "معبد السماء" في فترة بعد الظهر، قبل مأدبة رسمية ليلا.

كما سيعقد الرئيسيان مباحثات إضافية الجمعة قبل أن يغادر ترامب عائدا إلى الولايات المتحدة.

ووفق المتحدثة فإن ترامب سيركز على إعادة التوازن إلى العلاقة مع الصين ومنح الأولوية لمبدأ المعاملة بالمثل والإنصاف من أجل استعادة الاستقلال الاقتصادي للولايات المتحدة.

وأضافت كيلي: "ستكون هذه زيارة ذات أهمية رمزية بالغة"، متابعة: "لكن طبعا الرئيس ترامب لا يسافر مطلقا من أجل الرمزية وحدها يمكن للشعب الأمريكي أن يتوقع أن يبرم الرئيس اتفاقات جيدة إضافية لصالح بلادنا"، وفقا لسكاي نيوز.