الحكم على المتهمة بقتل أطفالها الثلاثة داخل فيلا بالشروق اليوم

كتب : محمود الشوربجي

03:15 ص 11/05/2026

محاكمة تعبيرية

تصدر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، حكمها على السيدة متهمة بقتل أطفالها الثلاثة داخل فيلا بمدينة الشروق.

الاتهامات التي تواجهها المتهمة

وتواجه المتهمة اتهامات بإنهاء حياة أبنائها الثلاثة داخل مسكن الأسرة، حيث كشفت التحقيقات الأولية أن الواقعة جرت داخل الفيلا محل إقامتهم بمنطقة الشروق.

وأشارت التحريات، إلى أن المتهمة، وهي والدة الأطفال، أقدمت على خنقهم داخل المنزل، قبل أن تُبلغ الجهات الأمنية بالحادث، وتعترف بارتكاب الجريمة.

المتهمة كانت تمر بحالة نفسية سيئة

كما أوضحت التحقيقات، أن المتهمة كانت تمر بحالة نفسية سيئة وقت ارتكاب الواقعة، فيما تواصل الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لاستكمال المحاكمة في الموعد المحدد.

