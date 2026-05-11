اعرف منطقتك.. خريطة انقطاع المياه في قرى المنوفية اليوم

كتب : أحمد الباهي

03:00 ص 11/05/2026

تشهد عدد من قرى محافظة المنوفية، اليوم الإثنين، انقطاعًا مؤقتًا في مياه الشرب، بالتزامن مع تنفيذ أعمال صيانة ودعم للشبكات والمحطات، بهدف تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

القرى المتأثرة بمركز منوف وأشمون

يشمل الانقطاع في مركز منوف قرية جزي، بينما يشمل في مركز أشمون قريتي الفرعونية وسمادون، ضمن أعمال الصيانة الجارية.

انقطاع المياه بمراكز شبين الكوم والشهداء

كما تشهد قرية ميلج التابعة لمركز شبين الكوم انقطاعًا مؤقتًا للمياه، وفي مركز الشهداء يشمل الانقطاع قريتي دناصور وكفر الشبع.

قرى قويسنا والباجور وبركة السبع

وفي مركز قويسنا تتأثر قرى مصطاى وأشليم وميت برة، بينما يشمل الانقطاع في مركز الباجور قريتي إسطنها وقلتى الكبرى، وكذلك في مركز بركة السبع قري شنتنا الحجر وميت فارس وجنزور.

تنبيه للمواطنين

وناشدت الجهات المختصة المواطنين وأصحاب المخابز والمنشآت الحيوية بضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، لحين الانتهاء من أعمال الصيانة وإعادة ضخ المياه بصورة طبيعية.

