ترامب عن أحدث مقترح لإنهاء حرب إيران: أنا غير راض عنه

كتب : محمود الطوخي

07:54 م 01/05/2026

لرئيس الأمريكي دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إن غير راض عن مقترح طهران الأخير لإنهاء حرب إيران.
وصرح ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، قائلا: "إنهم يريدون عقد صفقة. أنا لست راضيا عنها"، دون تفسير ما الذي لا يمكنه قبوله في أحدث وثيقة إيرانية، بل أشار إلى أن المسؤولين في طهران قد لا يتوصلون أبدا إلى تسوية تفاوضية للحرب.

تأثير القيادة على مسار إيران وأمريكا

وأضاف ترامب: "لقد حققوا تقدما، لكنني لست متأكدا مما إذا كانوا سيصلون إلى هناك يوما ما"، متطرقا إلى "الخلاف الهائل" المزعوم بين قادة إيران.
وتابع قائلا: "القيادة منقسمة للغاية. فهي تضم مجموعتين أو ثلاث، وربما أربع، وهي قيادة متشرذمة للغاية. ومع ذلك، فإنهم جميعا يريدون إبرام صفقة، لكنهم جميعا في حالة فوضى".

شروط استئناف مفاوضات إنهاء حرب إيران

وأفادت مصادر بأن إيران أرسلت أحدث مقترحاتها للتفاوض مع الولايات المتحدة إلى الوسطاء الباكستانيين.
وقالت شبكة "سي إن عن" نقلا عن مصدر إيراني، إن طهران قد تشهد استئناف المحادثات إذا رفعت الولايات المتحدة حصارها عن الموانئ الإيرانية وأعادت إيران فتح مضيق هرمز بالكامل.

