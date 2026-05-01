قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن إغلاق مضيق هرمز سيؤدي تلقائيًا إلى سقوط النظام الإيراني، موضحًا أن توقف إنتاج النفط سيخلق أزمة اقتصادية خانقة.

وأضاف عكاشة، خلال حواره ببرنامج "السؤال الصعب" عبر فضائية "سكاي نيوز عربية"، أن إعادة تشغيل الآبار المتوقفة يحتاج إلى فترة لا تقل عن ستة أشهر، وهو ما يجعل النظام الإيراني عاجزًا عن مواجهة الضغوط الاقتصادية المتصاعدة.

وأشار إلى أن النظام الإيراني في حال قبوله السلام عبر المفاوضات الأمريكية سيواجه ثورة داخلية من الشعب والمعارضة، أما في حال الحرب فستكون الضربة القاضية التي تنهي حكم الملالي نهائيًا.

وتابع أن الولايات المتحدة وإسرائيل استهدفتا مواقع إيرانية على مدار 39 يومًا، متوقعًا أن تكون الضربات المقبلة أكثر شراسة وتشمل منشآت الطاقة والجسور والبنية التحتية، وهو ما يمثل الضربة القاضية للنظام.

وشدد عكاشة على أن النظام العالمي يصر على الإطاحة بنظام الملالي، مؤكدًا أن روسيا لن تستطيع التدخل لدعم إيران بسبب المخاطر الاقتصادية، بينما الصين لن تقدم سوى مبيعات أسلحة دون تدخل مباشر.

وأكد الإعلامي توفيق عكاشة، أن مجتبى خامنئي في حكم الميت، والحديث عنه كمرشد جديد يعكس حجم الأزمة الداخلية ومحاولة النظام الحفاظ على صورته أمام الداخل والخارج.

وأشار إلى أن المعارضة الداخلية الإيرانية شديدة الشراسة، وأن النظام العالمي لن يتراجع عن قراره بالإطاحة بالنظام، معتبرًا أن حكم الملالي يعيش مرحلة "حلاوة الروح" قبل الانهيار النهائي.