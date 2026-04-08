محافظ أسوان يتابع مشروع الهوية البصرية وتوحيد لافتات المحال

كتب : إيهاب عمران

04:46 م 08/04/2026 تعديل في 04:46 م
    أعمال الهوية البصرية لأسوان
    نموذج لعمل فنى فى مشروع الهوية البصرية

يواصل المهندس عمرو لاشين جولاته الميدانية الصباحية، حيث تفقد الأعمال الفنية الخاصة بمشروع الهوية البصرية الجاري تنفيذها بعدد من الميادين، ضمن خطة تطوير وتوسعة وتجميل طريق السادات بمدينة أسوان.

توحيد لافتات المحال التجارية

وأكد المحافظ أنه سيتم توحيد لافتات المحال التجارية بداية من طريق السادات وكورنيش النيل، على أن يمتد ذلك لباقي المناطق تباعًا، في إطار استكمال اللمسات الجمالية للمشروع الذي يأتي تنفيذًا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي، ليكون واجهة حضارية متميزة تعكس مكانة أسوان السياحية والتاريخية.

تعزيز الهوية الثقافية

وأشار إلى أن تنفيذ الأعمال الفنية في الميادين والشوارع الرئيسية يأتي ضمن خطة متكاملة لتحسين الصورة البصرية وتعزيز الهوية الثقافية، بما يواكب الطابع التراثي للمحافظة ويبرز جمالها أمام الزائرين.

مشروع الهوية البصرية

وأوضح أن مشروع الهوية البصرية يُعد أحد المحاور الأساسية في خطة التطوير، حيث يستهدف توحيد الشكل الجمالي للمناطق الحيوية، وإبراز الطابع المعماري والتراثي لأسوان، بما يسهم في خلق بيئة بصرية متكاملة تعزز رضا المواطنين وانطباع الزائرين.

تنفيذ مرحلي وتحسين شامل

وأضاف المحافظ أن تنفيذ الأعمال يتم بشكل مرحلي ومدروس، مع استخدام خامات عالية الجودة تضمن الاستدامة، لافتًا إلى أن المشروع لا يقتصر على التجميل فقط، بل يشمل تحسين البنية التحتية وتوسعة المحاور المرورية لتحقيق السيولة المرورية.

متابعة مستمرة لتحقيق التنمية

وأكد استمرار المتابعة الميدانية لضمان تنفيذ المشروع وفق أعلى معايير الجودة، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتطوير المدن السياحية، وتحويل أسوان إلى نموذج متكامل يجمع بين التطوير العمراني والحفاظ على الهوية الثقافية والتراثية، بما يحقق عوائد اقتصادية وسياحية ملموسة.

