توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، انخفاضًا طفيفًا ومؤقتًا في درجات الحرارة على مناطق شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

كما توقعت أن يسود طقس معتدل خلال ساعات الصباح الباكر، بينما يكون حارًا نهارًا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على مناطق جنوب الصعيد.

وحذرت الأرصاد من تكون شبورة مائية خلال ساعات الصباح على عدد من الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض المناطق.

كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري على فترات متقطعة، فيما تشهد مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء والسلوم وسيوة نشاطًا للرياح قد يكون مثيرًا للرمال والأتربة.

وأشارت الهيئة إلى أن بعض مناطق وسط وجنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر قد تتعرض لهبات رياح تتراوح سرعتها بين 40 و50 كيلومترًا في الساعة، ما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في بعض المناطق.