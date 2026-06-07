أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل ضابط وجندي خلال العمليات العسكرية الجارية في جنوب لبنان، ليرتفع بذلك عدد القتلى المعلن عنهم خلال الأسبوع الأخير إلى 6 مقاتلين قضوا في مواجهات ميدانية وهجمات بطائرات مسيرة.

وأفاد جيش الاحتلال، بمقتل الرقيب أوهاد يعاري البالغ من العمر 21 عام من مدينة رحوفوت، وهو مقاتل في كتيبة "شاكيد"، والنقيب شاحار جاملا البالغ من العمر 23 عام من مستوطنة "ناتور"، وهو نائب قائد سرية في وحدة "إيجوز"، خلال نشاط عملياتي في جنوب لبنان، وفقا للقناة 12 العبرية.

تفاصيل مقتل ضابط وجندي من جيش الاحتلال

أصيب النقيب شاحار جاملا بجروح خطيرة في معركة بجنوب لبنان جراء استهدافه بطائرة مسيرة في الليلة الواقعة بين يومي الخميس والجمعة الماضيين، وتوفي صباح اليوم في المستشفى.

في المقابل، سقط الرقيب أوهاد يعاري الذي خدم كمقاتل في كتيبة "شاكيد" التابعة للواء "جفعاتي" خلال نشاط عملياتي في جنوب لبنان نتيجة انطلاق رصاصة من سلاحه بالخطأ.

جيش الاحتلال يسجل الأسبوع الأشد فتكا

وكان الأسبوع الماضي واحدا من أكثر الأسابيع دموية بالنسبة لجيش الاحتلال الإسرائيلي منذ تجدد المعارك ضد حزب الله في جنوب لبنان، إذ سمح بنشر أسماء 6 مقاتلين قُتل معظمهم جراء التعرض لهجمات مسيرة انتحارية.