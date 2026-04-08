ضبط 15 ألف لتر زيت طعام مستعمل قبل إعادة تدويره في المنيا- صور

كتب : جمال محمد

10:23 ص 08/04/2026
    زيت طعام مستعمل بالمنيا
أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، استمرار تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق والمخابز البلدية والمحلات التجارية بمختلف مراكز المحافظة، مشددًا على أن الدولة لن تسمح بأي محاولات للغش التجاري أو التلاعب بقوت المواطنين، مع اتخاذ إجراءات قانونية رادعة حيال المخالفين، حفاظًا على الصحة العامة.

من جانبه، أوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن المديرية نفذت حملة رقابية مكبرة بمركز ديرمواس، بالتعاون مع وحدة مباحث التموين بملوي والوحدة المحلية، أسفرت عن ضبط ومصادرة 15 ألف لتر من زيت الطعام المستعمل، قبل إعادة تدويره وطرحه بالأسواق.

وأشار إلى أن الحملة استهدفت مخزنًا غير مرخص لتجميع هذه الزيوت وإعادة تعبئتها بطرق مضللة للمستهلكين، وتم ضبط 67 برميل زيت مستعمل بإجمالي 13,400 لتر، بالإضافة إلى سيارة نقل محملة بـ1,600 لتر من ذات الموقع، وتم التحفظ على المضبوطات والسيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأضاف وكيل الوزارة أن الجهات المختصة قامت بفحص الكميات المضبوطة، وتبين عدم صلاحيتها تمامًا للاستهلاك الآدمي، لما تمثله من خطر داهم على صحة المواطنين في حال تداولها بالأسواق.

وناشدت محافظة المنيا المواطنين توخي الحذر وسرعة الإبلاغ عن أي سلع مجهولة المصدر، في ظل الدور المهم لوعي المواطنين وتعاونهم في دعم جهود الدولة لإحكام الرقابة على الأسواق وحماية المجتمع.

