تواصل الآلة العسكرية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي توسيع نطاق عملياتها الميدانية في الأراضي اللبنانية، مؤكدة خروج بيروت من حسابات التهدئة التي تم الإعلان عنها مؤخرا في سياق حرب إيران.

وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء، موجة جديدة من أوامر الإخلاء القسرية العاجلة للسكان في عدة مناطق لبنانية، شملت الضواحي الجنوبية لبيروت.

ونشر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي أدرعي، إنذارات استهدفت 7 أحياء سكنية مختلفة في الضاحية الجنوبية، بالإضافة إلى تحذير سكان مدينة صور من مبنى محدد، وهو الإنذار الثاني الموجه للمدينة في اليوم ذاته.

تبعات التصعيد الميداني في ظل مواجهة إيران وأمريكا

ورصدت التقارير الميدانية تصاعد سحب الدخان الكثيفة من حي العباسية عقب غارة جوية استهدفت مدينة صور، فيما وثقت صور وكالة رويترز وقوع انفجار ضخم في المدينة بعد وقت قصير من صدور تحذيرات الإخلاء.

وبالتزامن مع هذه التطورات، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 8 أشخاص وإصابة 22 آخرين جراء غارة جوية استهدفت منطقة صيدا جنوب البلاد صباح الأربعاء.

وتأتي هذه التحركات العسكرية وسط تضارب في التفسيرات السياسية لاتفاق التهدئة الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ حيث صرح مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوضوح أن لبنان غير مشمول في اتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.

ويمثل هذا الموقف الإسرائيلي تعارضا مباشرا مع ما أعلنه رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الذي لعب دور الوسيط في الاتفاق، حيث أكد شريف أن التفاهمات بين إيران وأمريكا تشمل الساحة اللبنانية أيضا.

حصيلة الضحايا في لبنان تزامنا مع هدنة إيران وأمريكا

وعلى صعيد الخسائر البشرية، كشفت وزارة الصحة اللبنانية في أحدث بياناتها الرسمية عن تفاقم المأساة الإنسانية منذ اندلاع المواجهات المرتبطة بظروف حرب إيران؛ إذ لقي ما لا يقل عن 1530 شخصا حتفهم، بينهم 130 طفلا، في حين أصيب آلاف آخرون بجروح متفاوتة الخطورة.

ويبقى المشهد اللبناني مفتوحاً على مزيد من التصعيد، في ظل إصرار حكومة نتنياهو على فصل المسارات العسكرية، رغم الضغوط الدولية والوساطة الباكستانية التي حاولت صياغة مخرج شامل للأزمة التي تعصف بالمنطقة نتيجة الصراع بين إيران وأمريكا، ومع استمرار الإنذارات الميدانية التي يطلقها جيش الاحتلال الإسرائيلي لتفريغ أحياء كاملة من سكانها.