حصل موقع مصراوي على قائمة بأسماء المصابات في حادث انقلاب أتوبيس كان يقل عددًا من الطالبات الجامعيات، اليوم الأربعاء، أثناء سيره على الطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة المنيا.

أسماء المصابات

وضمت قائمة المصابات كلًا من: منة الله (20 عامًا)، ياسمين محمد (20 عامًا)، دعاء محمود (20 عامًا)، مارينا عادل (18 عامًا)، ندى إبراهيم (20 عامًا)، مريم محمد (20 عامًا)، أميرة ناصر (20 عامًا)، نهى أحمد (22 عامًا)، شمس محمد (19 عامًا)، شذى خالد محمد (20 عامًا)، شهد أحمد (23 عامًا)، جهاد محمود (20 عامًا)، ندى مؤمن (21 عامًا)، رحيق رضا (18 عامًا)، منار شهاب، هاجر الفولي (19 عامًا)، إلى جانب مصابتين أخريين.

تفاصيل الحادث

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارًا بانقلاب الأتوبيس أثناء سيره على وصلة الطريق الصحراوي الشرقي القديم، ما أسفر عن إصابة جميع مستقلي الأتوبيس بكسور وجروح متفرقة بالجسم.

نقل المصابات للمستشفى

جرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل 11 مصابة إلى مستشفى الصدر بالمنيا لتلقي العلاج، فيما أصيبت 7 أخريات بإصابات طفيفة ولم تستدعِ نقلهن للمستشفى.

إجراءات قانونية

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق في أسباب الحادث والوقوف على الملابسات.

