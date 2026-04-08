11 فتاة في المستشفى.. ننشر أسماء مصابي حادث أتوبيس الطالبات بالمنيا

كتب : جمال محمد

12:20 م 08/04/2026
    حادث أتوبيس الطالبات بالمنيا
حصل موقع مصراوي على قائمة بأسماء المصابات في حادث انقلاب أتوبيس كان يقل عددًا من الطالبات الجامعيات، اليوم الأربعاء، أثناء سيره على الطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة المنيا.

أسماء المصابات

وضمت قائمة المصابات كلًا من: منة الله (20 عامًا)، ياسمين محمد (20 عامًا)، دعاء محمود (20 عامًا)، مارينا عادل (18 عامًا)، ندى إبراهيم (20 عامًا)، مريم محمد (20 عامًا)، أميرة ناصر (20 عامًا)، نهى أحمد (22 عامًا)، شمس محمد (19 عامًا)، شذى خالد محمد (20 عامًا)، شهد أحمد (23 عامًا)، جهاد محمود (20 عامًا)، ندى مؤمن (21 عامًا)، رحيق رضا (18 عامًا)، منار شهاب، هاجر الفولي (19 عامًا)، إلى جانب مصابتين أخريين.

تفاصيل الحادث

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارًا بانقلاب الأتوبيس أثناء سيره على وصلة الطريق الصحراوي الشرقي القديم، ما أسفر عن إصابة جميع مستقلي الأتوبيس بكسور وجروح متفرقة بالجسم.

نقل المصابات للمستشفى

جرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل 11 مصابة إلى مستشفى الصدر بالمنيا لتلقي العلاج، فيما أصيبت 7 أخريات بإصابات طفيفة ولم تستدعِ نقلهن للمستشفى.

إجراءات قانونية

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق في أسباب الحادث والوقوف على الملابسات.

إصابة 18 طالبًا في انقلاب أتوبيس على الصحراوي الشرقي بالمنيا

رغم هدنة إيران وأمريكا.. جيش الاحتلال ينذر سكان مناطق لبنانية بالإخلاء
شئون عربية و دولية

رغم هدنة إيران وأمريكا.. جيش الاحتلال ينذر سكان مناطق لبنانية بالإخلاء
قرار من النقض بشأن طعن المضيفة التونسية على حكم حبسها 15 سنة بتهمة قتل
حوادث وقضايا

قرار من النقض بشأن طعن المضيفة التونسية على حكم حبسها 15 سنة بتهمة قتل
انخفاض مفاجئ في أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات الأربعاء
أخبار البنوك

انخفاض مفاجئ في أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات الأربعاء
تنكر في زي نسائي ونقاب..كيف دبر "أثير الديون" لقتل خالته بشقة زنين؟
حوادث وقضايا

تنكر في زي نسائي ونقاب..كيف دبر "أثير الديون" لقتل خالته بشقة زنين؟
أول تعليق من الرئيس السيسي على وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران
أخبار مصر

أول تعليق من الرئيس السيسي على وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران

