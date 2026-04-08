تنظر محكمة شبين الكوم اليوم الأربعاء، واحدة من القضايا الإنسانية المؤثرة، والمتعلقة بالاعتداء على فتاة من ذوي الهمم داخل إحدى قرى المركز، وذلك بعد شهور من كشف تفاصيل الواقعة التي أثارت حالة واسعة من الغضب.

بداية كشف الواقعة

تعود تفاصيل القضية إلى وقت سابق، حين اكتشفت أسرة الفتاة، 20 عامًا، حملها بالصدفة أثناء تجهيزها للخطوبة، بعد شكواها من آلام شديدة، ليؤكد الكشف الطبي وجود حمل، ما كشف عن تعرضها للاعتداء أكثر من مرة.

معاناة أسرة كاملة

وقالت والدة الفتاة إن ابنتها تعيش ضمن أسرة تعاني ظروفًا معيشية صعبة، حيث تضم الأسرة 5 أبناء جميعهم من ذوي الهمم، إضافة إلى الأب وشقيقته، مؤكدة أنها تعمل لساعات طويلة في الحقول وأعمال الخدمة لتوفير نفقات المعيشة.

وأضافت أن غيابها المتكرر عن المنزل بحثًا عن الرزق، كان سببًا في استغلال حالة ابنتها الصحية، دون أن تتوقع تعرضها لمثل هذه الجريمة داخل منزلها.

تحريات واتهامات

عقب اكتشاف الواقعة، تحركت الأسرة وحررت بلاغًا رسميًا، لتبدأ الأجهزة الأمنية في التحقيق، حيث تم ضبط اثنين من الجيران للاشتباه في تورطهما، في ظل صعوبة تحديد جميع المتهمين بسبب الحالة الصحية للفتاة.

مفاجأة في التحاليل

وخلال سير التحقيقات، أُجريت تحاليل البصمة الوراثية للطفل، والتي جاءت بعدم تطابقها مع المتهمين، ما دفعهما إلى إنكار صلتهما بالواقعة، لتتواصل التحقيقات لكشف الحقيقة الكاملة وتحديد المسؤولين.

ظروف إنسانية صعبة

تعيش الأسرة حاليًا ظروفًا إنسانية قاسية، بعد ولادة الطفل، في ظل أعباء معيشية متزايدة، حيث طالبت الأم بسرعة تحقيق العدالة، مؤكدة سعيها المستمر لكشف المتورطين ومحاسبتهم.

جلسة اليوم

وتنظر المحكمة اليوم القضية في إطار استكمال الإجراءات القانونية، وسط ترقب لكشف مزيد من التفاصيل، والوصول إلى الجناة، في واحدة من القضايا التي أعادت تسليط الضوء على معاناة بعض الأسر وضرورة حمايتهم.

اقرأ أيضًا..

