أجرى اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، زيارة رسمية إلى مقر الغرفة التجارية بالمحافظة، في إطار توجهات الدولة لدعم دور القطاع الخاص وتعزيز التعاون المشترك بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني واستقرار الأسواق.

حضور موسع وقيادات اقتصادية

جاءت الزيارة بحضور المحاسب عمرو أبو العيون، رئيس الغرفة التجارية بأسيوط ونائب رئيس اتحاد الغرف التجارية وعضو مجلس الشيوخ، وعدد من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلس إدارة الغرفة.

لقاء تنسيقي لمواجهة تحديات الأسواق

وعقب وصوله، عقد المحافظ لقاءً مع رئيس الغرفة، تناول آليات تكثيف التنسيق بين الأجهزة التنفيذية ومجتمع الأعمال، خاصة في ما يتعلق بضبط الأسواق، والمساهمة في استقرار الأسعار، وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

الغرفة التجارية شريك في التنمية

وأكد محافظ أسيوط أن الغرفة التجارية تمثل شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية، لما تقوم به من دور محوري في تمثيل التجار والتنسيق مع الجهات التنفيذية، مشددًا على أهمية تكامل الجهود لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة وتحقيق التوازن بالسوق.

توعية التجار ودعم الاستثمار

وأشار المحافظ إلى ضرورة تفعيل دور الغرفة في توعية التجار بأهمية الالتزام بالأسعار العادلة، والمساهمة في تخفيف الأعباء عن المواطنين، مؤكدًا حرص المحافظة على تقديم الدعم الكامل للقطاع التجاري وتذليل أية معوقات، بما يسهم في تنشيط حركة التجارة وجذب الاستثمارات.

قنوات تواصل مستمرة

وشدد المحافظ على أهمية استمرار التواصل المباشر مع الغرفة التجارية، لضمان سرعة التعامل مع التحديات وتهيئة بيئة عمل مستقرة تلبي احتياجات أبناء المحافظة.

إشادة الغرفة ومشروعات جديدة

من جانبه، أشاد رئيس الغرفة التجارية بأسيوط بحرص المحافظ على التواصل الدائم مع مجتمع الأعمال ودعم مطالب التجار، مؤكدًا استمرار التنسيق مع الأجهزة التنفيذية لتعزيز النشاط التجاري، ومعلنًا قرب الانتهاء من تجهيز 36 مصنعًا صغيرًا تمهيدًا لافتتاحها، بما يوفر فرص عمل جديدة لشباب أسيوط.

حلول عملية لتيسير التجارة

وتناول اللقاء مناقشة عدد من التحديات التي تواجه التجار، مع طرح حلول عملية لتيسير الإجراءات الإدارية والميدانية، بما يضمن انسيابية حركة التجارة وتوافر السلع بانتظام للمواطنين.

تطوير الأسواق الحضارية

وفي سياق متصل، استعرض الجانبان جهود تطوير السوق التجاري الحضاري للباعة الجائلين بحي شرق أسيوط، بالتعاون مع الغرفة التجارية، كبديل منظم للحد من العشوائية، مع التأكيد على استعداد الغرفة لدعم انتقال الباعة والاستفادة من خدمات السوق الجديد.

تأكيد على استمرار التنسيق

وفي ختام اللقاء، جرى التأكيد على استمرار التعاون والتنسيق بين محافظة أسيوط والغرفة التجارية، بما يدعم جهود التنمية الشاملة ويحقق الصالح العام للمواطنين.