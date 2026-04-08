تفقد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، سير العمل في مشروع تطوير ورفع كفاءة وتجميل ميدان الشهيد أحمد جلال «المنفذ سابقًا» بحي شرق، وذلك ضمن خطة المحافظة للارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين جودة الحياة، من خلال تطوير الميادين والمناطق الحيوية.

مشاركة قيادات تنفيذية وبرلمانية

رافق المحافظ خلال الجولة المحاسب عمرو أبو العيون، رئيس الغرفة التجارية بأسيوط ونائب رئيس اتحاد الغرف التجارية وعضو مجلس الشيوخ، إلى جانب أبو العيون إبراهيم، رئيس حي شرق أسيوط ونوابه، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.



موقف تنفيذ الأعمال الجارية

واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي من رئيس الحي حول معدلات التنفيذ، حيث جرى الانتهاء من رصف المنطقة باستخدام بلاط الإنترلوك، وإنشاء فاصل خرساني ومعدني لتنظيم الحركة المرورية وفصل الاتجاهات من وإلى نفق «المنفذ» الرابط بين حي غرب وحي شرق، تمهيدًا لأعمال الدهانات وتجديد اللافتة التعريفية بالمحافظة، وذلك بالتعاون مع الغرفة التجارية.

الحفاظ على السيولة المرورية والمظهر الجمالي

وأكد محافظ أسيوط أن أعمال التطوير تراعي الحفاظ على السيولة المرورية ورفع الإشغالات، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتحسين جودة الحياة، مشيرًا إلى أن تطوير الميدان يسهم في إبراز الطابع الجمالي والحضاري للمحافظة.

تشديد على الجودة والالتزام بالجداول الزمنية

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ، مع سرعة الانتهاء من الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة، والاهتمام باللمسات الجمالية والحضارية، مع المتابعة المستمرة لضمان تحقيق أفضل النتائج التي تعكس حجم الجهود التنموية التي تشهدها المحافظة.