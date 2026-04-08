أيدت محكمة النقض حكم الإعدام الصادر بحق المتهم بقتل سيدة بمدينة التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، بعد إدانته بقتلها داخل منزلها وسرقة أموالها أثناء صلاة الجمعة.

تفاصيل الحكم القضائي

كانت محكمة جنايات التل الكبير، برئاسة المستشار حسني جمال عليان، وعضوية المستشارين مصطفى فوزي حسن وأحمد عبد السميع شرف الدين، قد قررت في وقت سابق إحالة أوراق المتهم، الممرض إبراهيم عجوة، إلى فضيلة المفتي، تمهيدًا للحكم بإعدامه، بعد ثبوت تورطه في ارتكاب الجريمة.

سماع الشهود ومرافعات الدفاع

استمعت المحكمة خلال جلساتها إلى مرافعة الدفاع وأقوال شهود الإثبات، إضافة إلى شهادة أسرة المجني عليها، حيث تم عرض كافة تفاصيل الواقعة والأدلة التي تثبت ارتكاب المتهم للجريمة.

بداية الواقعة

تعود أحداث القضية إلى أغسطس 2023، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بوصول سيدة في الأربعينات من عمرها تُدعى جيهان إلى مستشفى التل الكبير جثة هامدة، إثر إصابتها بعدة طعنات في مناطق متفرقة من الجسم.

اكتشاف الجريمة

أفاد زوج وأبناء المجني عليها أنهم عثروا عليها عقب عودتهم من صلاة الجمعة ملقاة على الأرض داخل المنزل، ومصابة بعدة طعنات، فقاموا بنقلها إلى المستشفى، لكنها فارقت الحياة متأثرة بإصابتها.

تحريات الأمن وكشف الجاني

كشفت تحريات ضباط مباحث التل الكبير أن المتهم، وهو ممرض يعمل في بنك الدم، شوهد أثناء فراره من منزل المجني عليها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة بدافع السرقة نتيجة مروره بضائقة مالية.

اعترافات المتهم

أقر المتهم بأنه خطط لسرقة المجني عليها بعد أن سمعها تتحدث عن امتلاكها مبلغًا ماليًا، فترصد لها، واستغل خروج أسرتها لصلاة الجمعة، وباغتها داخل المنزل واعتدى عليها بالضرب، ثم طعنها عدة طعنات باستخدام سكين قبل أن يستولي على مبلغ مالي ويهرب.

الإجراءات القانونية

تم ضبط المتهم الذي أرشد عن الأدوات المستخدمة في الجريمة، ومثّل الواقعة أمام النيابة العامة، قبل إحالته إلى محكمة الجنايات التي قضت بإعدامه، وهو الحكم الذي أيدته لاحقًا محكمة النقض.