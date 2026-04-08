أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، ظهر الأربعاء، أنها تتعامل مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران.

وقالت وزارة الدفاع الإماراتية في بيان: "تتعامل حاليا الدفاعات الجوية الإماراتية مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران".

وأضافت: "وتؤكد وزارة الدفاع أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة تعامل منظومات الدفاعات الجوية الإماراتية للصواريخ الباليستية، والجوالة والطائرات المسيرة".

استهداف منشآت نفطية بالكويت

وفي الوقت ذاته، أعلنت الكويت اعتراض طائرات مسيّرة كانت تستهدف منشآت نفطية ومحطات توليد الكهرباء في جنوب البلاد، مشيرةً إلى أن بعض الضربات تسببت في أضرار كبيرة بالبنية التحتية، بحسب ما أفاد به الجيش.

وقبل وقتٍ قصير من انتهاء المهلة التي حدّدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران، والتي كان من المقرر أن تنتهي مساء الثلاثاء في تمام الساعة الثامنة بتوقيت الولايات المتحدة، أعلن ترامب موافقته على مبادرة المهلة التي طرحها رئيس الوزراء الباكستاني، والتي تضمنت وقفًا لإطلاق النار لمدة أسبوعين مقابل إعادة فتح مضيق هرمز.