أعلن جهاز مدينة العبور الجديدة غلق مقلب المدينة بشكل نهائي، ومنع دخول أي سيارات نفايات إليه اعتبارًا من الأول من أبريل الجاري، مؤكدًا فرض تأمين كامل على مدار الساعة، إلى جانب مراقبته بالكاميرات لضمان عدم إعادة استخدامه.

خطة لتحويل المقلب إلى منطقة خضراء

وأوضح الجهاز، في بيان رسمي، أنه جارٍ التنسيق مع الجهات المعنية للبدء في إجراءات الغلق الآمن للمقلب، تمهيدًا لتحويله إلى منطقة خضراء، بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري والبيئي للمدينة.

توضيح بشأن سيارات نقل المخلفات

وأشار البيان إلى أن مشاهدة سيارات نقل النفايات على الطرق الرئيسية، مثل الطريق الدائري الأوسطي وغيرها، أمر طبيعي ولا يعني دخولها المقلب، حيث يتم توجيهها إلى مواقع بديلة خارج نطاق المدينة.

عقوبات صارمة للمخالفين

وأكد الجهاز استمرار المتابعة الميدانية والتعامل الفوري مع أي مخالفات، مشددًا على اتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين، تشمل مصادرة المعدات لمدة 6 أشهر، وتوقيع غرامة مالية تصل إلى 400 ألف جنيه، حال إلقاء المخلفات في الطرق العامة أو الأماكن غير المخصصة لذلك.

شكر للمواطنين ودعوة للتعاون

واختتم الجهاز بيانه بتوجيه الشكر للمواطنين على تعاونهم وحرصهم في الإبلاغ عن أي مظاهر سلبية، دعمًا لمسيرة التنمية والحفاظ على الشكل الحضاري للمدينة.