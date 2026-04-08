مصرع شابين صدمهما قطار أثناء عبور السكة الحديد بكفر الشيخ

كتب : إسلام عمار

12:17 م 08/04/2026

لقي شابان مصرعهما، اليوم الأربعاء، إثر اصطدام قطار بهما أثناء عبورهما شريط السكة الحديد بطريق إيشان - بيلا، أمام منطقة «المؤسسة» في نطاق مدينة بيلا.

كان اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة بيلا يفيد بوقوع حادث تصادم شابين بقطار الساعة السابعة صباحًا أثناء عبورهما شريط السكة الحديد من معبر غير قانوني، ما أدى إلى وفاتهما في الحال متأثرين بإصابتهما البالغة.

جرى التعرف على هوية أحدهما ويدعى "عمر.ح.ح.ر"، 21 عامًا، ويقيم بحي رخا بمدينة بيلا، فيما لا تزال هوية الشاب الآخر مجهولة حتى الآن.

وجرى نقل الجثمانين إلى مشرحة مستشفى بيلا المركزي تحت تصرف النيابة العامة تمهيدًا لصدور قرار بشأنهما.

حُرر بذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

