بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته اليوم بالمنطقة الاستثمارية بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، بتفقد معرض المنتجات المتنوعة للشركات الصناعية، يرافقه الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، والمهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

نظام المناطق الاستثمارية وأهميته

أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن نظام المناطق الاستثمارية يعد نموذجًا حديثًا للتنمية المتكاملة، حيث يوفر أراضي ووحدات مجهزة بالمرافق كاملة، مع تبسيط إجراءات التراخيص والموافقات للمستثمرين، مما يعزز مناخ الاستثمار ويحقق تنمية متكاملة في مختلف القطاعات.

منطقة بنها للصناعات المتوسطة والصغيرة

سلط الوزير الضوء على منطقة بنها للصناعات المتوسطة والصغيرة، والتي تمتد على مساحة 46 فدانًا ومتخصصة في الصناعات الغذائية والزراعية والمكملة لها، باستثمارات حوالي 1.1 مليار جنيه، وتضم 60 مشروعًا صناعيًا يوفر أكثر من 2800 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما تحتوي على وحدات صناعية وتجارية وخدمية متنوعة وخدمات أساسية مثل نقاط إسعاف وإطفاء وبنك ومسجد وشبكات مياه وكهرباء واتصالات.

تفقد المعرض ومراحل الإنتاج

تجول رئيس الوزراء في المعرض، حيث زار جناح شركة متخصصة في إنتاج البدائل الغذائية وتصدر 60% من إنتاجها، وجناح شركة لتصنيع منتجات اللحوم والدواجن لتغطية السوق المحلية، بالإضافة إلى جناح لصناعة الأرز والفول السوداني مع التصدير المحلي والخارجي، وجناح لمصنع تجهيز الخضراوات المجمدة الذي يصدر لنحو 28 دولة، وجناح لمصنع المكملات الغذائية بطاقة إنتاجية تصل لمليون ونصف المليون علبة أسبوعيًا.

إشادة رئيس الوزراء بالإنتاج الصناعي

أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بالمنتجات المعروضة، مؤكدًا أنها تضاهي مثيلاتها عالميًا، وتسهم في تغطية احتياجات السوق المحلية والتصدير، بما يدعم توافر المنتجات وتحقيق التوازن المطلوب في الأسعار، وهو ما يعكس نجاح المنطقة الاستثمارية ببنها في تعزيز التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل للشباب.