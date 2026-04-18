شبهة جنائية أم ماس كهربائي؟.. لغز حريق 10 سيارات في الغشام بالزقازيق (صور)

كتب : ياسمين عزت

11:40 م 18/04/2026
    حارس العقار
    حارس العقار
    حارس العقار
    حريق جراج الغشام بالزقازيق
    حريق جراج بالزقازيق
    حريق جراج بالزقازيق
    حريق جراج بالزقازيق
    حريق جراج بالزقازيق

تحولت واقعة احتراق 10 سيارات ملاكي داخل جراج بمنطقة الغشام في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية إلى محور حديث الأهالي، وسط تساؤلات حول أسباب الحريق والخسائر الناتجة عنه، مع تداول شائعات بشأن تورط أشخاص من جنسيات مختلفة، وهو ما لم تؤكده أي جهة رسمية.

تفاصيل اندلاع الحريق

تلقى قسم شرطة ثان الزقازيق بلاغًا يفيد بنشوب حريق ضخم داخل جراج سيارات، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بـ3 سيارات إطفاء، وتمكنت من السيطرة على النيران بعد جهود مكثفة.
وأسفر الحريق عن تفحم 6 سيارات بالكامل، بينما تعرضت 4 سيارات أخرى لتلفيات متفاوتة، مع تقديرات أولية تشير إلى خسائر مادية كبيرة.

تحقيقات النيابة والمعمل الجنائي

انتقل رجال النيابة العامة إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة وبيان أسباب اندلاع الحريق، حيث جرى تكليف المعمل الجنائي برفع الأدلة وفحص العينات، لتحديد ما إذا كان الحريق نتيجة شبهة جنائية أو حادث عرضي.
وأشارت المعاينة الأولية إلى احتمالية حدوث ماس كهربائي أو وجود أسباب أخرى، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة ولم يُحسم السبب النهائي حتى الآن.

شائعات حول تورط أجانب.. ونفي رسمي وشعبي

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي روايات تزعم تورط أشخاص من جنسيات مختلفة، من بينهم سودانيون، في إشعال الحريق عقب مشاجرة مزعومة مع حارس الجراج.
إلا أن هذه الأنباء لم يتم تأكيدها رسميًا، كما نفى والد حارس الجراج تلك الروايات، مؤكدًا أنها شائعات لا أساس لها من الصحة، موضحًا أن مشاجرة وقعت بالفعل في محيط المنطقة لكنها لم تكن مع حراس الجراج.

شهادات الأهالي وحالة الحزن

أكد أحد سكان المنطقة أن حراس الجراج يتمتعون بسمعة طيبة ولم تُسجل ضدهم أي مشكلات سابقة، مشيرًا إلى أن الحادث كان مفاجئًا للجميع.
وقال والد الحارس إنهم يعملون في هذا المجال منذ أكثر من 15 عامًا دون حوادث مماثلة، مضيفًا أن الحريق كان هائلًا ولم يتمكنوا من السيطرة عليه رغم استخدام طفايات الحريق، مؤكدًا حجم الخسائر التي لحقت بالمواطنين.

استمرار التحقيقات وانتظار النتائج

كشفت المصادر أن الأجهزة الأمنية تحفظت على حارس الجراج لسماع أقواله ضمن إجراءات التحقيق، في وقت يترقب فيه المتضررون نتائج التحقيقات لمعرفة المسؤول عن الحادث.
ولا تزال الجهات المختصة تواصل جهودها لكشف ملابسات الواقعة وتحديد السبب الحقيقي للحريق، وسط مطالب بسرعة إعلان النتائج ومحاسبة المسؤولين.

حريق الغشام جراج الغشام احتراق 10 سيارات الزقازيق

أنفاق أصفهان: معركة الـ100 متر على اليورانيوم بين إيران وأمريكا (تجربة تفاعلية)
أزمة طعام على متن السفن الحربية الأمريكية في الشرق الأوسط.. ماذا يحدث؟
رصاصة أسفل طاولة مفاوضات إيران وأمريكا.. من يطلقها في إسلام آباد؟