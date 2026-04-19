ترامب ينهي مؤتمراً صحفياً بشكل مفاجئ ويطالب الصحفيين بمغادرة المكتب |فيديو

كتب : محمد جعفر

12:54 ص 19/04/2026

الرئيس دونالد ترامب

أنهى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤتمراً صحفياً مرتجلاً داخل المكتب البيضاوي بصورة مفاجئة، بعدما بدأ الصحفيون في توجيه أسئلة وُصفت بالحساسة بشأن إيران والمفاوضات المحتملة معها.

ووفق ما أظهرته مقاطع مصورة، قطع ترامب حديثه فجأة موجهاً أمراً مقتضباً للصحفيين قائلاً: “Out” (اخرجوا)، قبل أن يُطلب منهم مغادرة القاعة فوراً، لينتهي اللقاء بشكل غير متوقع.

طرد مفاجئ للصحفيين

وأفادت وسائل إعلام أمريكية أن الواقعة حدثت يوم السبت، حيث بدا التوتر واضحاً مع تصاعد وتيرة الأسئلة حول الملف الإيراني، ما دفع ترامب إلى إنهاء المؤتمر بلهجة حادة وإخراج الصحفيين سريعاً من الغرفة.

تزامن مع تصعيد إقليمي

تأتي هذه الواقعة في وقت يشهد فيه الملف الإيراني تصعيداً ملحوظاً، عقب إعلان إيران إغلاق مضيق هرمز مجدداً، وإعادة توجيه السفن، كما نفت طهران صحة تصريحات ترامب بشأن جولة جديدة من الاتفاق، محذرةً من استعدادها لاستئناف العمليات العسكرية إذا لم يتم تلبية شروطها.

"نصلي من أجل أن يأخذ الرب ترامب".. دعاء قس إيرلندي يشعل الجدل |فيديو
