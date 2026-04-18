تمكنت حملة من إدارة تموين بندر دسوق بمحافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، من ضبط صاحب مخبز سياحي لاستخدامه دقيقًا بلديًا مدعمًا محظور تداوله خارج المنظومة التموينية، وذلك بعد تعبئته داخل أجولة مختلفة.

معلومات وتحريات تقود للحملة

جاءت الحملة تنفيذًا لتكليفات عادل الهابط، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، وخالد البوهي، وكيل المديرية، وجمعة عباس، مدير إدارة تموين بندر دسوق، بتشديد الرقابة على الأسواق وضبط المخالفات التموينية.

وكانت معلومات وردت إلى جهاز الرقابة التموينية تفيد بقيام صاحب مخبز سياحي باستخدام دقيق مدعم مخصص للمخابز البلدية، بالمخالفة للقانون.

ضبط 9 أجولة دقيق مدعم

وعلى الفور، جرى تشكيل حملة برئاسة إبراهيم عبد الله، رئيس جهاز الرقابة التموينية، وعضوية سعاد شفيق وسامح حجازي، حيث توجهت إلى موقع المخبز.

وأسفرت الحملة عن ضبط 9 أجولة دقيق بلدي مدعم، معبأة داخل أجولة بيضاء مدون عليها بيانات مضللة تفيد بأنها دقيق فاخر استخراج 72%، على غير الحقيقة.

إجراءات قانونية

تم تحرير المحضر رقم 3570 لسنة 2026 جنح قسم شرطة بندر دسوق، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.