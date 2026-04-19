استكمال محاكمة 6 متهمين بخلية "مصر القديمة" أمام جنايات بدر

كتب : صابر المحلاوي

01:00 ص 19/04/2026

محكمة جنايات بدر

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، نظر محاكمة 6 متهمين في القضية رقم 37 لسنة 2025 جنايات مصر القديمة.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية خلال عام 2021 تتبنى أفكار تنظيم القاعدة، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض أمن المجتمع للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقانون.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين من الثاني حتى الرابع انضموا إلى الجماعة مع علمهم بأغراضها، فيما تولى المتهمان الخامس والسادس قيادة جماعة إرهابية أخرى تتبع ذات التنظيم.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين اتهامات تتعلق بالانضمام وقيادة جماعات إرهابية، في إطار مخططات تستهدف الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رئيس البرازيل: لا يمكن أن نستيقظ وننام يوميًا على تدوينة ترامب بشن حروب
شئون عربية و دولية

رئيس البرازيل: لا يمكن أن نستيقظ وننام يوميًا على تدوينة ترامب بشن حروب
"نصلي من أجل أن يأخذ الرب ترامب".. دعاء قس إيرلندي يشعل الجدل |فيديو
شئون عربية و دولية

"نصلي من أجل أن يأخذ الرب ترامب".. دعاء قس إيرلندي يشعل الجدل |فيديو
سناء السعيد: العدادات الكودية "عداد الغلابة" ولا يجوز محاسبة المواطنين
أخبار مصر

سناء السعيد: العدادات الكودية "عداد الغلابة" ولا يجوز محاسبة المواطنين
واشنطن تستعرض قواتها البحرية بصور من قلب "عمليات الحصار" ضد إيران
شئون عربية و دولية

واشنطن تستعرض قواتها البحرية بصور من قلب "عمليات الحصار" ضد إيران
نقيب الموسيقيين يكشف مستجدات الحالة الصحية لـ هاني شاكر: تعرض لمشاكل مفاجئة
أخبار مصر

نقيب الموسيقيين يكشف مستجدات الحالة الصحية لـ هاني شاكر: تعرض لمشاكل مفاجئة

