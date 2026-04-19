تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، نظر محاكمة 6 متهمين في القضية رقم 37 لسنة 2025 جنايات مصر القديمة.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية خلال عام 2021 تتبنى أفكار تنظيم القاعدة، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض أمن المجتمع للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقانون.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين من الثاني حتى الرابع انضموا إلى الجماعة مع علمهم بأغراضها، فيما تولى المتهمان الخامس والسادس قيادة جماعة إرهابية أخرى تتبع ذات التنظيم.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين اتهامات تتعلق بالانضمام وقيادة جماعات إرهابية، في إطار مخططات تستهدف الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي