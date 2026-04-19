أصيب 7 أشخاص، إثر سقوط بلكونة الطابق الثاني بأحد المنازل بقرية سنهور التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، أثناء تواجدهم في حفل عرس، مما أسفر عن إصابتهم بإصابات متنوعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دمنهور، يفيد بسقوط بلكونة منزل بقرية سنهور وإصابة عدد من الأشخاص.

انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث، ودُفعت سيارات الإسعاف والحماية المدنية، وبالفحص تبين انهيار بلكونة بالدور الثاني بمنزل مكون من طابقين.

نقل المصابين إلى المستشفى

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتبين إصابة 7 أشخاص بإصابات متنوعة، جرى نقلهم إلى مستشفى دمنهور العام لتلقي العلاج اللازم.

الإجراءات المتخذة

فرضت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور كردونًا حول المنزل،، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.