لقي طالب مصرعه غرقًا في مياه نهر النيل، اليوم، بنطاق قرية ملاحية سعيد التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، وذلك أثناء زيارته لأقاربه بالمنطقة.

بلاغ أمني وتحرك فوري

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بغرق شاب في نهر النيل بدائرة مركز ببا، وعلى الفور تم الدفع بقوات الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ.

تحديد هوية الطالب

وبالانتقال والفحص، تبين أن الجثمان لطالب يُدعى "أ. م. ش."، يبلغ من العمر 17 عامًا، ومقيم بقرية المسيد الأبيض التابعة لمركز إهناسيا، حيث تعرض للغرق أثناء تواجده بالمنطقة.

انتشال الجثمان ونقله للمشرحة

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثمان من مياه النيل، وجرى نقله إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، التي بدأت مباشرة الإجراءات اللازمة للوقوف على ملابسات الواقعة.