أثناء زيارته لأقاربه.. مصرع طالب غرقًا في نهر النيل ببني سويف

كتب : حمدي سليمان

11:55 م 18/04/2026

جثة

لقي طالب مصرعه غرقًا في مياه نهر النيل، اليوم، بنطاق قرية ملاحية سعيد التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، وذلك أثناء زيارته لأقاربه بالمنطقة.

بلاغ أمني وتحرك فوري

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بغرق شاب في نهر النيل بدائرة مركز ببا، وعلى الفور تم الدفع بقوات الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ.

تحديد هوية الطالب

وبالانتقال والفحص، تبين أن الجثمان لطالب يُدعى "أ. م. ش."، يبلغ من العمر 17 عامًا، ومقيم بقرية المسيد الأبيض التابعة لمركز إهناسيا، حيث تعرض للغرق أثناء تواجده بالمنطقة.

انتشال الجثمان ونقله للمشرحة

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثمان من مياه النيل، وجرى نقله إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، التي بدأت مباشرة الإجراءات اللازمة للوقوف على ملابسات الواقعة.

غرق طالب بني سويف مصرع طالب في النيل حادث غرق ببا مديرية أمن بني سويف

أحدث الموضوعات

سيد عبد الحفيظ يقود مفاوضات الأهلي لاستعادة نجمه
رياضة محلية

سيد عبد الحفيظ يقود مفاوضات الأهلي لاستعادة نجمه
كيف يحصل النباتيون على البروتين دون زيادة الكربوهيدرات؟
نصائح طبية

كيف يحصل النباتيون على البروتين دون زيادة الكربوهيدرات؟
إيهاب رمزي: اعتماد البصمة الوراثية DNA كدليل رسمي في قضايا إثبات النسب
أخبار مصر

إيهاب رمزي: اعتماد البصمة الوراثية DNA كدليل رسمي في قضايا إثبات النسب
جهة حكومية تكشف عن فرص عمل جديدة| التخصصات والتقديم
أخبار مصر

جهة حكومية تكشف عن فرص عمل جديدة| التخصصات والتقديم
حدث في الفن| نهى العمروسي تدافع عن ابنة علي الحجار وتطورات حالة هاني شاكر
زووم

حدث في الفن| نهى العمروسي تدافع عن ابنة علي الحجار وتطورات حالة هاني شاكر

أنفاق أصفهان: معركة الـ100 متر على اليورانيوم بين إيران وأمريكا (تجربة تفاعلية)
أزمة طعام على متن السفن الحربية الأمريكية في الشرق الأوسط.. ماذا يحدث؟
رصاصة أسفل طاولة مفاوضات إيران وأمريكا.. من يطلقها في إسلام آباد؟