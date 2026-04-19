شهدت قرية دنشواي التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، مساء اليوم السبت، انهيار أحد الأضرحة بشكل مفاجئ، ما استدعى تدخلًا عاجلًا من الأجهزة التنفيذية والأمنية للتعامل مع الموقف ورفع آثار الانهيار.

تحرك فوري إلى موقع الحادث

انتقل محمد الزرقاني رئيس مركز ومدينة الشهداء إلى موقع الواقعة، يرافقه منال عبده نائب رئيس المدينة، ومحمد الشيخ رئيس الوحدة القروية بدنشواي، ومدير إدارة أوقاف الشهداء، ومندوب الطرق الصوفية، وقوة من مركز الشرطة، لمتابعة الموقف ميدانيًا.

فرض كردون أمني وتأمين الموقع

قامت الأجهزة المعنية بفرض كردون أمني حول موقع الانهيار، لمنع اقتراب المواطنين، حفاظًا على سلامتهم، خاصة مع وجود مخلفات وهياكل غير مستقرة قد تشكل خطورة على المارة.

رفع الأنقاض وإعادة الحركة

باشرت فرق العمل رفع أنقاض الضريح من الطريق العام بشكل عاجل، ما ساهم في إعادة تسيير الحركة المرورية بصورة طبيعية، مع استمرار المتابعة الميدانية للتأكد من عدم وجود مخاطر إضافية.

تحقيقات للوقوف على الأسباب

تواصل الجهات المختصة استكمال الإجراءات القانونية بالتنسيق مع مندوبي الطرق الصوفية، للوقوف على أسباب الانهيار وتحديد المسؤوليات، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع تكرار مثل هذه الوقائع.

توجيهات المحافظ

شدد محافظ المنوفية على ضرورة الجاهزية الكاملة للأجهزة التنفيذية للتعامل السريع مع الطوارئ، مؤكدًا أهمية سرعة الاستجابة للحوادث المفاجئة حفاظًا على أرواح المواطنين وسلامتهم.