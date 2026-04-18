أجرت إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، جولة ميدانية بمدينة بنها وقرى طحلة، لمتابعة عدد من الملفات الخدمية، في إطار توجيهات المحافظة بضرورة التواجد الميداني وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

مقترح خط سير جديد للنقل

وخلال الجولة، تفقدت نائب المحافظ موقف "طحلة"، حيث ناقشت مقترحات إنشاء خط سير مباشر يربط القرية بموقف عرابي بمدينة بنها، بهدف تسهيل حركة المواطنين وتخفيف أعباء التنقل، إلى جانب إعادة تنظيم خطوط السير بما يتناسب مع الكثافات السكانية.

دعم القرى بخدمات الصرف الصحي

ووجهت بتوفير سيارة كسح مجهزة لخدمة القرى غير المخدومة بشبكات الصرف الصحي بالوحدة المحلية بطحلة، بما يسهم في تقليل المعاناة اليومية للمواطنين، والحفاظ على الصحة العامة والبيئة.

متابعة النظافة والسيولة المرورية

كما شملت الجولة تفقد موقف طريق "ساحل دجوي" لمتابعة انتظام العمل، إلى جانب متابعة أعمال رفع المخلفات والتراكمات بمدينة بنها، مع التشديد على تكثيف حملات النظافة اليومية وتحسين السيولة المرورية.

تأكيد على استمرار الجولات الميدانية

وأكدت نائب المحافظ استمرار الجولات الميدانية لمتابعة أداء الأجهزة التنفيذية، والوقوف على احتياجات المواطنين، مع سرعة التعامل مع المشكلات الخدمية ووضع حلول عملية تسهم في رفع كفاءة الخدمات بالمدن والقرى.