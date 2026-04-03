افتتح محمد حازم، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، اليوم الجمعة، مسجد الشيماء خلف مبنى الجراد بطريق السادات.

جاء ذلك بحضور كل من: جابر أبو خليل، عضو مجلس النواب، ومحمود فخري، رئيس قسم الثقافة، ومصطفى الغول بتفتيش المديرية، وحسين، مدير إدارة الكرور، إلى جانب لفيف من أهالي المنطقة.

تكلفة إنشاء المسجد

أُنشئ مسجد الشيماء على مساحة 210 أمتار مربعة، بتكلفة إجمالية بلغت 4 ملايين جنيه، وذلك بالجهود الذاتية، فضلًا عن تزويد المسجد بالفرش اللازم من قبل مديرية الأوقاف.

خطة وزارة الأوقاف لافتتاح المساجد

يأتي افتتاح المسجد في إطار خطة وزارة الأوقاف للتوسع في إنشاء وافتتاح المساجد الجديدة، تنفيذًا لتوجيهات أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وعمرو لاشين، محافظ أسوان، باستكمال افتتاح عدد من المساجد خلال الفترة المقبلة.