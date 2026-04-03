إعلان

بالصور.. وكيل أوقاف أسوان يفتتح مسجد الشيماء بطريق السادات

كتب : إيهاب عمران

05:34 م 03/04/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    افتتاح مسجد الشيماء بطريق السادات
  • عرض 3 صورة
    صلاة الجمعة بمسجد الشيماء

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

افتتح محمد حازم، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، اليوم الجمعة، مسجد الشيماء خلف مبنى الجراد بطريق السادات.

جاء ذلك بحضور كل من: جابر أبو خليل، عضو مجلس النواب، ومحمود فخري، رئيس قسم الثقافة، ومصطفى الغول بتفتيش المديرية، وحسين، مدير إدارة الكرور، إلى جانب لفيف من أهالي المنطقة.

تكلفة إنشاء المسجد

أُنشئ مسجد الشيماء على مساحة 210 أمتار مربعة، بتكلفة إجمالية بلغت 4 ملايين جنيه، وذلك بالجهود الذاتية، فضلًا عن تزويد المسجد بالفرش اللازم من قبل مديرية الأوقاف.

خطة وزارة الأوقاف لافتتاح المساجد

يأتي افتتاح المسجد في إطار خطة وزارة الأوقاف للتوسع في إنشاء وافتتاح المساجد الجديدة، تنفيذًا لتوجيهات أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وعمرو لاشين، محافظ أسوان، باستكمال افتتاح عدد من المساجد خلال الفترة المقبلة.

أوقاف أسوان طريق السادات افتتاح مسجد الشيماء أسوان

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 6-4: نصيحة لهذا البرج.. وتحذير وضغوطات لهؤلاء
علاقات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 6-4: نصيحة لهذا البرج.. وتحذير وضغوطات لهؤلاء
رويترز: لا رد من طهران وواشنطن على مقترح وقف إطلاق النار حتى الآن
شئون عربية و دولية

رويترز: لا رد من طهران وواشنطن على مقترح وقف إطلاق النار حتى الآن
"بيلعب ويرقص معاه".. خالد الصاوي ينشر فيديو طريف مع النسناس
زووم

"بيلعب ويرقص معاه".. خالد الصاوي ينشر فيديو طريف مع النسناس
حدث بالفن | حقيقة إصابة عبدالرحمن أبوزهرة بورم في الرئة وعلاقة مصطفى محمود
زووم

حدث بالفن | حقيقة إصابة عبدالرحمن أبوزهرة بورم في الرئة وعلاقة مصطفى محمود
ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت القهوة ليلاً؟
نصائح طبية

ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت القهوة ليلاً؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

حرب إيران.. طهران تربط فتح مضيق هرمز بالحصول على تعويضات
مسئول سابق بالبنتاجون يكشف "أخطر أمر" بعد إسقاط إيران الطائرة الأمريكية
بعد إثارته الجدل.. مدحت يوسف يوضح حقيقة تصريحه حول "موت حقل ظهر"
تنبيه عاجل من محافظة القاهرة.. مهلة أخيرة لحاملي نموذج 3 في التصالح على مخالفات البناء: تحرك فورًا
كيف خدعت المخابرات الأمريكية العيون الإيرانية للوصول للطيار المفقود؟
العمل عن بُعد يبدأ اليوم الأحد.. إليك التفاصيل والفئات المستثناة