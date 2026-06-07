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خروج عربة قطار بضائع عن القضبان بمحطة طهطا في سوهاج

كتب : عمار عبدالواحد

06:03 م 07/06/2026

خروج قطار بضائع عن القضبان

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شهد مركز ومدينة طهطا شمالي محافظة سوهاج، اليوم الأحد، خروج إحدى عربات قطار بضائع عن قضبان السكة الحديد أثناء مروره بدائرة قسم شرطة طهطا، ما استدعى اتخاذ إجراءات تشغيلية عاجلة لضمان سلامة حركة القطارات.

خروج عربة من قطار البضائع

وتبين من الفحص أن العربة الخارجة عن القضبان تابعة لقطار البضائع رقم 327 والمحمل بمادة "الطفلة"، وذلك أثناء رحلته المتجهة من محافظة أسوان إلى محافظة القاهرة.

لا خسائر بشرية أو إصابات

ولم تسفر الواقعة عن وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية، فيما انتقل مسؤولو هيئة السكة الحديد والفرق الفنية المختصة إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف والبدء في أعمال رفع العربة وإعادتها إلى مسارها الطبيعي.

تحويل حركة القطارات مؤقتًا

وقررت الجهات المختصة وقف حركة القطارات مؤقتًا على الخط النازل، مع تحويل التشغيل إلى الخط الطالع، لضمان استمرار حركة القطارات وتقليل تأثير الواقعة على الرحلات، لحين الانتهاء من أعمال رفع العربة وإعادة التشغيل بصورة طبيعية.

جهود لإعادة الحركة إلى طبيعتها

وتواصل الفرق الفنية التابعة لهيئة السكة الحديد أعمالها بالموقع للتعامل مع آثار الواقعة، وإعادة انتظام حركة القطارات في أسرع وقت ممكن، مع اتخاذ جميع الإجراءات الفنية اللازمة لضمان سلامة التشغيل.

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