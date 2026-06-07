إعلان

مدبولي: ندرك حجم التحديات.. ومصر ستكون أفضل خلال بضع سنوات

كتب : حسن مرسي

06:05 م 07/06/2026

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إن الحكومة تدرك حجم التحديات التي تواجه الدولة والمواطنين، خاصة مع ارتفاع الأسعار، لكنه شدد على أن مصر تتحرك في مسار إصلاحي واضح يحقق نموًا اقتصاديًا ويوفر فرص عمل جديدة للشباب الذين عانوا من البطالة في فترات سابقة.

وأضاف مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب جولته في محافظة الإسكندرية، أن المدير الأجنبي لشركة كوكاكولا العالمية أكد له أن الشركات الدولية تتخذ قراراتها الاستراتيجية بالتواجد في مصر، لأنها تتابع ما يتم تنفيذه من مشروعات تنموية وبنية أساسية، بغض النظر عن الاضطرابات التي تشهدها المنطقة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه الرسالة تعكس حالة الاستقرار والأمن التي تتمتع بها الدولة، وهو ما يشجع الشركات العالمية على التوسع وضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصرية، باعتبارها سوقًا كبيرة وواعدة في المنطقة.

وتابع مدبولي: "رغم المشكلات والاضطرابات في المنطقة فإن القيادة السياسية وضعت خطة للتنمية ويتم تنفيذها رغم المعوقات الخارجية"، مؤكدًا أن الدولة تمضي في مسارها الإصلاحي بثبات، وأن هذه الجهود ستضع مصر في مكانة أفضل خلال السنوات المقبلة.

وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تدرك شكاوى المواطنين من ارتفاع الأسعار، لكنها تتحرك في مسار إصلاحي سليم، موضحًا أن مؤشرات الاقتصاد في تحسن مستمر، وأن النمو يتحقق بالفعل مع توفير فرص عمل جديدة للشباب.

وأكد مدبولي أن الدولة تعي تمامًا وجود تحديات على المدى القصير، لكنها تملك رؤية واضحة للمستقبل، مشيرًا إلى أن مصر ستكون في وضع أفضل خلال بضع سنوات بفضل الجهود المبذولة في مختلف القطاعات التنموية والاقتصادية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء فرص العمل

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فورثنيج الصينية تخفض أسعار عدد من سياراتها في مصر حتى 200 ألف جنيه
أخبار السيارات

فورثنيج الصينية تخفض أسعار عدد من سياراتها في مصر حتى 200 ألف جنيه
27 ألف برميل يوميًا.. حقول سيناء البحرية تسجل أعلى إنتاج منذ 9 سنوات
اقتصاد

27 ألف برميل يوميًا.. حقول سيناء البحرية تسجل أعلى إنتاج منذ 9 سنوات
"نشر مواد إباحية".. تفاصيل اتهام جديد يطارد ديلان بولات بعد مقتل حارس
زووم

"نشر مواد إباحية".. تفاصيل اتهام جديد يطارد ديلان بولات بعد مقتل حارس
"كانت بتسجل عربيته باسمها".. القبض على مذيعة بسبب قضية صبري نخنوخ
حوادث وقضايا

"كانت بتسجل عربيته باسمها".. القبض على مذيعة بسبب قضية صبري نخنوخ
رئيس الوزراء: المواطن يشكو من ارتفاع الأسعار لكننا في مسار إصلاحي سليم
أخبار مصر

رئيس الوزراء: المواطن يشكو من ارتفاع الأسعار لكننا في مسار إصلاحي سليم

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

محامي صبري نخنوخ: المستجدات تُعقّد موقف الدفاع وقد انسحب من القضية