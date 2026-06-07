قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إن الحكومة تدرك حجم التحديات التي تواجه الدولة والمواطنين، خاصة مع ارتفاع الأسعار، لكنه شدد على أن مصر تتحرك في مسار إصلاحي واضح يحقق نموًا اقتصاديًا ويوفر فرص عمل جديدة للشباب الذين عانوا من البطالة في فترات سابقة.

وأضاف مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب جولته في محافظة الإسكندرية، أن المدير الأجنبي لشركة كوكاكولا العالمية أكد له أن الشركات الدولية تتخذ قراراتها الاستراتيجية بالتواجد في مصر، لأنها تتابع ما يتم تنفيذه من مشروعات تنموية وبنية أساسية، بغض النظر عن الاضطرابات التي تشهدها المنطقة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه الرسالة تعكس حالة الاستقرار والأمن التي تتمتع بها الدولة، وهو ما يشجع الشركات العالمية على التوسع وضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصرية، باعتبارها سوقًا كبيرة وواعدة في المنطقة.

وتابع مدبولي: "رغم المشكلات والاضطرابات في المنطقة فإن القيادة السياسية وضعت خطة للتنمية ويتم تنفيذها رغم المعوقات الخارجية"، مؤكدًا أن الدولة تمضي في مسارها الإصلاحي بثبات، وأن هذه الجهود ستضع مصر في مكانة أفضل خلال السنوات المقبلة.

وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تدرك شكاوى المواطنين من ارتفاع الأسعار، لكنها تتحرك في مسار إصلاحي سليم، موضحًا أن مؤشرات الاقتصاد في تحسن مستمر، وأن النمو يتحقق بالفعل مع توفير فرص عمل جديدة للشباب.

وأكد مدبولي أن الدولة تعي تمامًا وجود تحديات على المدى القصير، لكنها تملك رؤية واضحة للمستقبل، مشيرًا إلى أن مصر ستكون في وضع أفضل خلال بضع سنوات بفضل الجهود المبذولة في مختلف القطاعات التنموية والاقتصادية.