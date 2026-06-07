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فرص عمل جديدة.. فتح التقدم للعمل على 8 خطوط سير بالداخلة

كتب : محمد الباريسي

06:21 م 07/06/2026

الوحدة المحلية لمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد

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أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، فتح باب التقدم للعمل على 8 خطوط سير داخلية بالمركز، وذلك في إطار تنظيم منظومة النقل والمواقف، وإتاحة فرص عمل للشباب وفق ضوابط وشروط محددة.

قرار رسمي من لجنة المواقف

وقال المهندس جهاد المتولي، رئيس الوحدة المحلية لمركز الداخلة، إن فتح باب التقدم على خطوط السير يأتي تنفيذًا لقرار اللجنة العليا للإشراف على المواقف بالجلسة رقم 126 لسنة 2026، المنعقدة بتاريخ 13 مايو 2026، ووفقًا للقرار رقم 24.

خطوط السير المتاحة

وأوضح رئيس المركز أن خطوط السير المطروحة تشمل 8 خطوط، بواقع 3 خطوط للعمل على سيارات السرفيس داخل مدينة موط، وخطين على خط موط/غرب الموهوب، وخط واحد على خط موط/الراشدة، وخطين على خط موط/القصر.

وأضاف أن هذه الخطوة تستهدف دعم منظومة النقل داخل مركز الداخلة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير وسائل نقل منتظمة بين مدينة موط والمناطق التابعة لها.

موعد ومكان تقديم الطلبات

وأشار إلى أن تلقي طلبات التقدم يبدأ اعتبارًا من 10 يونيو 2026 ويستمر حتى 30 يونيو 2026، من خلال المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة، مؤكدًا أنه لن يتم النظر في أي طلبات تُقدم بعد انتهاء فترة الإعلان.

المستندات المطلوبة

وأوضح أن المستندات المطلوبة تشمل:

صورة بطاقة الرقم القومي.

برنت تأميني.

خطابات من صندوق استصلاح الأراضي والصندوق الاجتماعي.

خطاب من إدارة المرور يفيد بعدم الحصول على ترخيص سيارة أجرة.

خطابات من المنطقة الصناعية والصناعات الحرفية.

شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

صحيفة الحالة الجنائية.

صورة الرخصة المهنية.

شروط التقدم

واشترط الإعلان أن يكون المتقدم من الشباب الخريجين الذكور، ومن أبناء محافظة الوادي الجديد، أو مقيمًا بها لمدة لا تقل عن 5 سنوات لغير أبناء المحافظة، وأن يكون حاصلًا على رخصة مهنية، وألا يكون سبق له الحصول على ترخيص سيارة أجرة باسمه، أو فرصة عمل بالحكومة أو القطاع العام أو الخاص.

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خطوط السير الوحدة المحلية المركز التكنولوجي الوادي الجديد فرص عمل للشباب

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